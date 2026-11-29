AGI - L'Italia ha conquistato la sua quarta Coppa Davis consecutiva, battendo 2-1 la Spagna: a Bologna grande impresa del doppio azzurro formato da Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori che ha battuto in due set, 6-2, 7-5, Carlos Alcaraz e Marcel Granoller.
Dopo la vittoria di Musetti su Jodar e quella di Alcaraz su Cobolli, decisivo il successo della coppia Musetti-Vavassori nel doppio di spareggio contro Alcaraz-Granollers, in due set, con il punteggio di 6-2 7-5, dopo un'ora e 39 minuti di gioco.
L'Italia del tennis è campione del mondo per la quinta volta, la quarta consecutiva (1976-2023-2024-2025-2026). Un trionfo arrivato in un'edizione rilanciata dalla presenza dei big: a Bologna c'erano due dei primi tre giocatori della classifica (Alcaraz e Alexander Zverev), mancava l'infortunato Jannik Sinner (che non era in tribuna per la finale) e, nonostante ciò, gli azzurri di Filippo Volandri hanno confermato l'imbattibilità che dura dal 2023.
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Vavassori: "Sono senza parole"
"Sono senza parole. Per me è un onore giocare con campioni così, la spagna era la squadra più dura da battere. Questa cornice di pubblico è stata incredibile, me la porterò sempre dentro al cuore". Così Andrea Vavassori dopo la vittoria dell'Italia nella finale di Coppa Davis contro la Spagna.
Poi un accenno alla discussione in corso sul possibile ridimensionamento dei tornei di doppio: "Mi hanno detto che ero un uomo in missione per il doppio. Spero di lanciare un bel messaggio per la battaglia che stiamo facendo in questi mesi. Penso che non ci sia esempio migliore: il doppio è emozionante giocato in questa maniera. Non bisogna cambiare le regole, bisogna fare in modo che il pubblico lo veda", conclude Vavassori.
Musetti, io protagonista, pubblico incredibile
"È difficile parlare. Il pubblico è stato il nostro asso nella manica, senza di loro non ce l'avremmo mai fatta oggi e le scorse partite": così Lorenzo Musetti dopo la vittoria dell'Italia nella finale di Coppa Davis contro la Spagna. "Avevo detto che mi piaceva l'idea di essere protagonista: l'idea è riuscita bene", ha aggiunto il carrarino, "voglio dedicare questa vittoria di gruppo a tutti i ragazzi che prendono la racchetta in mano per la prima volta e sognano di far parte un giorno di questa squadra".
Cobolli, vittoria di un gruppo fantastico
"Sono felice per le emozioni incredibili che ho vissuto. Vavassori e Musetti ci hanno portato alla vittoria, sono contento per loro. Berrettini è stato sempre un trascinatore. Darderi ha dato anche lui il suo contributo. Siamo un gruppo fantastico". Cosi' Flavio Cobolli, dopo il trionfo di oggi in Coppa Davis, ai microfoni di SuperTennis.
"Lo sport ha un potere particolare. Dopo un anno non bello, finire la stagione cosi' è pazzesco. Vittoria del gruppo: abbiamo dimostrato che siamo una squadra", ha detto invece Matteo Berrettini, sempre a SuperTennis.