AGI - Marco Bezzecchi (Aprilia) ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese vola e scende sotto il muro dell'1'28" tagliando il traguardo in 1'27"844, rifilando 0"463 allo spagnolo Marc Marquez (Ducati), secondo dopo aver annunciato ieri, da campione del mondo, l'addio alle gare.
Terzo l'altro iberico Raul Fernandez (Aprilia TrackHouse) a 0"589. In seconda fila Alex Marquez (Ducati Gresini), Jorge Martin (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR6). Seguono Bastianini (Ktm Tech3), Espargaro (Ktm Tech3), Aldeguer (Ducati Gresini), Acosta (Ktm), Ogura (Aprilia Trackhouse) e Mir (Honda). Alle 15 la partenza della Sprint.
Marc Marquez: "Mi sono goduto l'ultimo giro in Motogp"
"Marco ha fatto un giro impressionante, farà un bellissimo campionato l'anno prossimo. Io mi sono divertito, sapevo che era il mio ultimo time attack e sono riuscito a godermi il giro". Così, ai microfoni di Sky Sport, Marc Marquez (Ducati) dopo il secondo posto nelle qualifiche. "Vedremo se in gara riusciremo a lottare per il podio. Davanti le Aprilia vanno molto veloce, soprattutto Bezzecchi. Proverò a godermi sia la Sprint che la gara lunga", aggiunge il pilota spagnolo, campione del mondo e al suo ultimo fine settimana in pista della carriera.
Bezzecchi: "Giro quasi perfetto"
"È stato un bel giro, mi è venuto quasi tutto perfetto. Sono contento della pole, ora continuiamo a stare concentrati per fare bene nelle due gare". Così, ai microfoni di Sky Sport, Marco Bezzecchi dopo la pole position. "Abbiamo lavorato bene, sono tutti molto veloci in prima fila perché Marquez e Fernandez hanno un bel passo. Sarà una bella battaglia", aggiunge il pilota riminese dell'Aprilia.