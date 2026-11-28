AGI - L'Inter di Cristian Chivu vince 4-0 contro il Genoa e risponde alla Lazio, vittoriosa in trasferta contro il Torino. In gol Lautaro, Sucic e Thuram con una doppietta. Nel primo tempo anche una rete annullata per fuorigioco a Dimarco.
La prima chance della gara la crea l'Inter, al 13', con la conclusione dal limite dell'area di Carlos Augusto, che di destro colpisce il palo.
Le occasioni del Genoa e il vantaggio di Lautaro
Risponde il Genoa al 23', con Osmajic che riceve il cross di Mitaj e di testa impegna Provedel in tuffo. Duello che si ripete un paio di minuti più tardi, stavolta con l'assist di Messias ancora per la testa del centravanti genoano, ma è nuovamente reattivo Provedel.
Attacca il Genoa, ma l'Inter riesce a sbloccare il parziale alla mezz'ora: palla persa da Ehizibue e ripartenza guidata prima da Barella e poi da Diouf, con il francese che serve il pallone arretrato in area per il tiro vincente di Lautaro.
Thuram raddoppia, Sucic cala il tris dal dischetto
Gol che scuote i nerazzurri, che al 40' raddoppiano, grazie a un rimpallo favorevole per Thuram che è svelto a girarsi e battere Bijlow.
Nel finale di primo tempo l'Inter continua a creare occasioni e nel recupero Barella conquista un calcio di rigore dopo il fallo di Otoa. Dal dischetto si presenta Sucic che spiazza Bijlow e porta i suoi sul 3-0 all'intervallo.
Nella ripresa arriva il poker
A inizio ripresa la squadra di Chivu non va in gestione ma continua a portarsi in avanti, siglando anche il quarto gol grazie al cross basso di Barella e al rimpallo che favorisce la deviazione vincente di Thuram.
Quarto gol e diversi cambi per entrambe le squadre, che però non contribuiscono a tenere alto il ritmo della gara anche per via del parziale.
Inter solida fino al fischio finale
Il Genoa non riesce a proporre nuove occasioni e l'Inter prosegue con la sua solidità fino al termine dell'incontro, che si chiude dopo i due minuti di recupero concessi da Ayroldi.