AGI - George Russell conquista la pole position nel Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1, firmando un super tempo in 1'21"695. Il britannico batte di +0"128 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, dominatore delle tre sessioni di prove libere, e si assicura la sua tredicesima pole in carriera.
McLaren in corsa per il podio
Le McLaren si candidano alla lotta per il podio con Lando Norris (+0"480) ed Oscar Piastri (+0"550), che sono rispettivamente terzo e quarto.
Hadjar sorprende, Verstappen alle spalle
La Red Bull di Isack Hadjar (+0"596) conferma l'ottimo passo in questo weekend, centrando il quinto crono e beffando il più blasonato compagno di box Max Verstappen, che accusa un gap di +0"637.
Ferrari lontane dalla vetta
Non bene le Ferrari, che sono ad oltre un secondo dalla vetta della graduatoria: Charles Leclerc scatterà dalla settima casella, mentre Lewis Hamilton è addirittura nono dietro alla Racing Bulls di Arvid Lindblad; completa la top 10 Liam Lawson.
Domenica la penultima gara stagionale
Domenica alle 17 prenderà il via la penultima gara stagionale sul tracciato di Losail.
La griglia di partenza
Questa la griglia di partenza del Gran Premio del Qatar, ventiduesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, in programma domani sui 57 giri del circuito di Losail, pari a 308, 611 km. 1a fila 1. George Russell (Gbr) Mercedes 1'21"695 alla media di 238.795 km/h 2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1'21"823 2a fila 3. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'22"175 4. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'22"475 3a fila 5. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1'22"291 6. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'22"332 4a fila 7. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'22"955 8. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1'23"032 5a fila 9. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1'23"108 10. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1'23"134 6a fila 11. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1'23"367 12. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'23"568 7a fila 13. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1'23"654 14. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1'23"659 8a fila 15. Rafael Camara (Bra) Haas 1'23"863 16. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1'23"899 9a fila 17. Carlos Sainz (Esp) Williams 1'24"370 18. Alexander Albon (Tha) Williams 1'24"552 10a fila 19. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1'24"710 20. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1'25"250 11a fila 21. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac 1'25"363 22. Sergio Perez (Mex) Cadillac 1'25"799