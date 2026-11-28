AGI - Sarà ancora Italia-Spagna la finale di Coppa Davis. La squadra di David Ferrer batte 2-0 la Gran Bretagna nella seconda semifinale delle Final Eight e sfiderà domani alle 15 gli azzurri di Filippo Volandri a Bologna.
Rafael Jodar firma il primo punto contro Cameron Norrie, poi Carlos Alcaraz chiude i conti contro Arthur Fery al suo esordio nelle Final 8 di quest'anno. L'Italia va a caccia del quinto titolo, il quarto consecutivo. La Spagna cerca la settima Insalatiera e parte favorita.
Jodar porta avanti la Spagna
Ad aprire la strada alla Spagna è Jodar, numero 10 del mondo, che supera Norrie per 6-2 7-5. Il ventenne spagnolo prende il largo nel primo set con due break, mentre nel secondo il britannico tiene botta fino al 5-5, ma Jodar gli strappa il servizio nell'undicesimo gioco e chiude i conti in un'ora e 32 minuti di gioco.
"Ho cercato di fare bene le mie cose. Ero andato avanti di un break nel secondo set e poi mi sono complicato la vita, ma sono contento di come sono rimasto positivo e ho giocato con la mia mentalità", le dichiarazioni, ai microfoni di SuperTennis, di Jodar.
Alcaraz chiude i conti contro Fery
Nel secondo singolare Alcaraz, rimasto in panchina nei quarti contro l'Austria, batte Fery per 6-2 6-1 e firma il 2-0 che evita agli iberici il pericoloso match con il doppio britannico Patten/Skupski. "È un privilegio per me giocare questa competizione. Sono contento della finale raggiunta, domani contro l'Italia non sarà semplice ma sarà una grande giornata", le parole di Alcaraz.
Si rinnova la sfida tra Italia e Spagna
A Bologna si ripropone così la finale del 23 novembre 2025, ultima sfida in Davis tra le due nazionali. Allora l'Italia vinse 2-0 grazie a Matteo Berrettini, che superò Pablo Carreño Busta 6-3 6-4, e a Flavio Cobolli, che rimontò Jaume Munar per 1-6 7-6(5) 7-5.
Quella fu la prima finale tra Italia e Spagna. Quella di domani sarà il 15esimo confronto in Davis, con gli azzurri avanti 8-6 nei precedenti.
Un precedente che riporta agli anni Ottanta
Per ritrovare le stesse due nazionali in finale in due edizioni consecutive bisogna tornare al 1988 e al 1989, quando la Germania Ovest di Boris Becker e Carl-Uwe Steeb batté due volte la Svezia di Stefan Edberg e Mats Wilander, 4-1 a Göteborg e 3-2 a Stoccarda.
Per la Spagna sarà la 12esima finale. Gli azzurri sono invece all'11esima finale, la quarta di fila, raggiunta battendo 2-1 sia la Corea del Sud sia la Repubblica Ceca, in entrambi i casi al doppio decisivo.
I possibili incroci della finale
Se Volandri e Ferrer dovessero confermare i singolaristi delle semifinali, gli incroci saranno Musetti-Jodar e Cobolli-Alcaraz. Jodar è avanti 2-0 nei precedenti con il carrarino, battuto quest'anno nei quarti di Washington per 1-6 6-1 6-4 e al terzo turno di Montréal per 6-4 6-3.
Anche Alcaraz conduce 2-0 nei confronti con Cobolli a livello di circuito maggiore. Lo spagnolo ha vinto al primo turno del Roland Garros 2023 per 6-0 6-2 7-5 e nel girone delle Atp Finals di Torino di quest'anno per 6-4 6-1.
I precedenti danno alla Spagna il favore del pronostico in entrambi i singolari. Agli azzurri serve almeno un punto per portare la finale alla lotteria del doppio, decisivo sia contro la Corea del Sud che con la Repubblica Ceca.