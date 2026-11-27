AGI - Lo sport italiano è in lutto per la scomparsa di Laura De Renzis, storica allenatrice del nuoto sincronizzato. De Renzis si è spenta a Roma, all'età di 64 anni lasciando il marito, Cesare Butini, direttore tecnico della Nazionale di nuoto, e la figlia Alice. Laura è stata un punto di riferimento indiscusso del movimento del nuoto sincronizzato a livello globale, esprimendo capacità tecniche e umane molto apprezzate.
De Renzis si era messa in evidenza sin da giovanissima conquistando diverse medaglie ai Campionati di categoria e assoluti, fino al primo titolo italiano assoluto nel 1987 e alla partecipazione agli Europei di Bonn nel 1989. Parallelamente avviò la carriera da allenatrice nel 1982 e nel 1990 assunse la guida tecnica della Roma Nuoto. In occasione dei Mondiali di Perth del 1991 iniziò a collaborare con le squadre nazionali.
Nel 2000 è stata nominata commissario tecnico della Nazionale incarico che ha ricoperto fino al 2011. Alla guida delle azzurre ha partecipato a tre edizioni dei Giochi olimpici, cinque Mondiali, firmando la storica prima medaglia iridata dell'Italia a Roma 2009 con il bronzo di Beatrice Adelizzi nel solo libero, e sette Europei. Dal 2017 al 2021 è stata membro della commissione tecnica di World Aquatics, organismo in cui nel 2025 aveva assunto l'incarico di vice direttrice.
Il cordoglio di Barelli: perdiamo una colonna del nostro movimento
"È un giorno di profondo dolore per tutta la nostra famiglia sportiva. Con Laura perdiamo una colonna del nostro movimento, una professionista esemplare e un punto di riferimento assoluto per il nuoto artistico italiano e mondiale, che ha dedicato l'intera esistenza allo sport con passione, rigore e rara signorilità". Sono le parole del presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli.
"Ho avuto modo di apprezzarne per decenni la competenza tecnica, la visione internazionale e la grande capacità di fare squadra, prima a bordo vasca e poi nell'organizzazione dei grandi eventi - ha aggiunto il numero uno della Federnuoto -. Ci mancheranno il suo garbo, la sua conoscenza e quel sorriso luminoso che raccontava tutto il suo amore per la vita e per lo sport, restando un esempio per tutti noi".
Il ricordo del presidente del Coni Buonfiglio
Si unisce al dolore di Butini e della figlia Alice, anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio definendola una "protagonista indimenticabile, che ha contribuito a promuovere il nuoto sincronizzato e l'eccellenza dello sport italiano nel mondo con un esempio diventato storia, un'eredità da valorizzare per alimentarne la memoria e ispirare le nuove generazioni".
Il messaggio di cordoglio del ministro Abodi
"Laura De Renzis è volata in cielo lasciandoci con il cuore infranto. Lo sport italiano e, in particolare, la famiglia del nuoto hanno perso un punto di riferimento, quella del 'sincronizzato' molto di più. Noi che continueremo a volerle bene ricorderemo sempre la meravigliosa, appassionata e generosa persona che è sempre stata, una dolcissima 'combattente' che ha dato tutto per conquistarsi altri spazi di vita accanto a Cesare e ad Alice, che in questo momento così doloroso abbracciamo con profondo affetto. Adesso Laura riposa in pace". Con queste parole il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ricorda Laura De Renzis.