AGI - Marc Marquez si ritira dalla MotoGp: lo ha annunciato lui stesso con un cartello mostrato alle telecamere durante le prime prove libere del GP di Valencia. "Questa sarà la mia ultima gara in MotoGp", ha scritto lo spagnolo, fresco vincitore del suo decimo titolo mondiale.
Dopo l'annuncio a sorpresa, gli organizzatori del Gran Premio della Comunita' Valenciana hanno fatto sapere che Marquez parlera' in conferenza stampa alle 12.15.
Il ritiro a 33 anni
A 33 anni Marquez mette quindi fine a una carriera incredibile in cui si è affermato come uno dei migliori piloti motociclistici di tutti i tempi. A Portimaio lo scorso weekend aveva conquistato il suo decimo titolo iridato dopo quello nella classe 125 nel 2010, l'altro nella Moto2 nel 2012, e gli otto nella classe MotoGP tra il 2013 e il 2014, tra il 2016 e il 2019 e tra il 2025 e il 2026. Solo Giacomo Agostini e ngel Nieto ne hanno vinti di più.