Juary è stato un grande campione ed una splendida persona. Lo è stato per tutti noi che lo abbiamo visto in campo con la maglia dell’Avellino e ci siamo emozionati per le sue magie e le sue danze. Sarà ricordato soprattutto perché giocava a calcio con gioia e simpatia, che trasmise ad una intera popolazione che era stata piegata dalla tragedia del terremoto. Un pensiero ai suoi cari e a tutti i tifosi biancoverdi a cui ha regalato il brivido e il privilegio di poter assistere al calcio nella sua espressione più bella ed esaltante.