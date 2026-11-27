AGI - Addio a Juary, attaccante brasiliano, bandiera dell'Avellino e autore del gol decisivo per la conquista della Coppa dei Campioni del Porto nel 1987. Juary Jorge dos Santos Filho è morto in Brasile all'età di 67 anni per un infarto. Era malato da tempo. Alto appena un metro e 68, Juary era un attaccante rapido, capace di disorientare gli avversari con improvvisi cambi di direzione e dribbling in velocità. Il balletto attorno alla bandierina dopo ogni gol era diventato il suo marchio di fabbrica, un'esultanza che lo accompagnava fin da bambino.
Juary è stato un grande campione ed una splendida persona. Lo è stato per tutti noi che lo abbiamo visto in campo con la maglia dell’Avellino e ci siamo emozionati per le sue magie e le sue danze. Sarà ricordato soprattutto perché giocava a calcio con gioia e simpatia, che trasmise ad una intera popolazione che era stata piegata dalla tragedia del terremoto. Un pensiero ai suoi cari e a tutti i tifosi biancoverdi a cui ha regalato il brivido e il privilegio di poter assistere al calcio nella sua espressione più bella ed esaltante.— Matteo Piantedosi (@Piantedosim) November 27, 2026
Nato il 16 giugno 1959 a São João de Meriti, crebbe calcisticamente nel Santos sotto la guida di Pelé, partecipando anche alla partita d'addio di O Rei nel 1977. Con il club brasiliano vinse il Campionato Paulista del 1978 da capocannoniere, segnando complessivamente oltre 100 gol e contribuendo a riportare la squadra ai vertici del calcio brasiliano.
Gli anni ad Avellino e il terremoto in Irpinia
Ad Avellino arrivò nel 1980 dal campionato messicano, nell'anno della riapertura delle frontiere ai calciatori stranieri in Italia. Quando il terremoto colpì l'Irpinia, nel novembre di quell'anno, Juary scappò di casa con i pantaloni del pigiama. In quella stagione guidò i biancoverdi all'impresa di evitare la retrocessione in Serie B, nonostante i cinque punti di penalizzazione.
Ad Avellino era amatissimo, per i 13 gol segnati in due stagioni, che contribuirono ad altrettante salvezze, ma anche per la sua disponibilità e il suo calore umano.
Le esperienze con Inter, Ascoli e Cremonese
Dopo due anni passò all'Inter, dove però non riuscì a imporsi. In seguito approdò all'Ascoli di Carletto Mazzone e alla Cremonese di Emiliano Mondonico, che in quella stagione retrocesse in Serie B. Chiuse la sua esperienza nel calcio italiano con 101 presenze e 22 reti in Serie A.
Il trionfo in Coppa dei Campioni con il Porto
Al Porto, nel 1987, raggiunse il punto più alto della sua carriera. Entrato dalla panchina nella finale di Coppa dei Campioni a Vienna contro il Bayern Monaco, servì l'assist per il celebre gol di tacco dell'algerino Rabah Madjer e segnò poi la rete del definitivo 2-1 che consegnò al club portoghese il suo primo titolo europeo.
Dopo il ritiro dal calcio giocato, Juary era tornato spesso ad Avellino, città alla quale era rimasto profondamente legato. Aveva intrapreso anche la carriera da allenatore, lavorando nei settori giovanili di Avellino, Napoli e Porto. In Brasile, negli ultimi anni, si era occupato dei giovani talenti del suo amato Santos e, più recentemente, aveva allenato i ragazzi a Curitiba.