AGI - L'Italia è in vantaggio, 1-0, sulla Repubblica Ceca nelle semifinali di Coppa Davis 2026, in scena sul cemento indoor di Bologna.
Lorenzo Musetti, 27 del mondo, batte in due set Jakub Mensik, 15 del ranking Atp, nella sfida tra i numeri due delle rispettive formazioni. Il carrarino si impone con il punteggio di 6-3 6-4, in un'ora e 27 minuti di gioco e consegna all'Italia due "match point" per accedere alla finale di domenica.
Cobolli-Lehecka, in palio l'accesso alla finale
Il primo di questi lo avrà sulla racchetta Flavio Cobolli, numero 7 del mondo, che affronterà Jiri Lehecka, numero 14 Atp. In caso di successo del ceco si andrebbe, invece, al doppio decisivo.
Spagna-Gran Bretagna, l'altra semifinale
Nell'altra semifinale, domani, si sfideranno la Spagna di Carlos Alcaraz e la Gran Bretagna.