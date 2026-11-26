AGI - E' ufficiale: Jannik Sinner non parteciperà agli Australian Open. Il tennista azzurro si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro in una clinica di Turku, in Finlandia, martedì scorso, e oggi Andrew Abdo, amministratore delegato di Tennis Australia, ha confermato l'assenza del numero 2 del mondo.
"Siamo rimasti in costante contatto con il team di Jannik che ha confermato la sua assenza agli Australian Open di gennaio in seguito al recente intervento - sono le sue parole - Jannik ama gareggiare qui a Melbourne e non vede l'ora di tornare per l'edizione 2028 del torneo. Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di rivederlo presto in campo".
Come è andata l'operazione
A rassicurare sulle condizioni dell'azzurro — fermo da metà luglio per risolvere definitivamente la sindrome della bandelletta ileotibiale cronica — è stato Lasse Lampainen, il chirurgo finlandese che ha eseguito l'intervento, con un messaggio pubblicato su Instagram.
"Jannik Sinner ha subito un intervento chirurgico al ginocchio a Turku, Finlandia", ha scritto lo specialista. "L'intervento è andato bene e ora il focus si sposta su un processo di riabilitazione attentamente pianificato e individualizzato". Ora è in convalescenza nella 'sua' Sesto, in Val Pusteria.