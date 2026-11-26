AGI - Il Milan rilancia il suo cammino in Europa League grazie alla vittoria in rimonta per 4-2 conquistata sul campo dell'Olympiakos, nella quinta giornata della fase campionato. Sotto di due gol al 49', la squadra di Ruben Amorim ribalta il risultato nella ripresa grazie alle reti di Hutchinson, Cissé, Pulisic e Moreira. Decisiva la prestazione di Hutchinson, autore di un gol e due assist. I rossoneri salgono così a sei punti in classifica, tornando in corsa per la qualificazione ai playoff.
All'8' è Gelson Martins a creare qualche problema alla difesa ospite, quando il suo destro ravvicinato viene fermato con il corpo da Gila. È lo stesso Martins a provarci al 21' con una conclusione a giro dal limite, ma Maignan è abile a deviare in corner. Il vantaggio biancorosso arriva al 31'. Gustavo Sá calcia un angolo dalla sinistra e Pirola stacca più in alto di tutti, centrando di testa la traversa prima che Maignan tocchi la palla in fase di caduta, firmando così un'autorete. Il centrale italiano cresciuto nelle giovanili dell'Inter è decisivo anche al 34', quando interviene in scivolata salvando sulla linea di porta una conclusione di Cissé. In pieno recupero, lo stesso Pirola manda alto da ottima posizione con il sinistro, vanificando un'occasione per il raddoppio. Il primo tempo si chiude sull'1-0. Il secondo gol dei greci arriva al 4' della ripresa. Freuler verticalizza centralmente per Jota Silva, che si infila tra De Winter e Diawara superando Maignan con il destro.
La rimonta del Milan
I rossoneri accorciano le distanze all'11' della ripresa. Hutchinson recupera un pallone nella propria metà campo, avanza sulla destra e si accentra sul mancino, battendo Ortega con un tiro all'angolino. La partita cambia e al 18' arriva il pareggio. Ancora Hutchinson effettua un cross a rientrare dalla destra sul quale si avventa Cissé, che di testa batte Ortega per il 2-2.
La rimonta si completa al 26'. Hutchinson salta un avversario sulla destra e mette al centro un pallone sul quale il neoentrato Pulisic trova la coordinazione per battere Ortega con un destro al volo. In appena 15 minuti il Milan passa dallo 0-2 al 3-2.
Lo statunitense manca l'occasione della doppietta al 44', quando vanifica da ottima posizione una rapida ripartenza calciando sopra la traversa. Pulisic si fa perdonare allo scadere del recupero, quando viene lanciato in contropiede sulla sinistra e serve al centro dell'area Moreira, che rientra sul mancino e supera Ortega per il definitivo 4-2.
La classifica e il prossimo impegno europeo
Con la vittoria al Pireo, il Milan conquista il secondo successo in questa edizione dell'Europa League e sale a sei punti dopo cinque giornate, portandosi virtualmente in zona playoff. I rossoneri riscattano così la sconfitta interna per 2-0 contro il Ferencváros dello scorso 5 novembre. La squadra di Amorim tornerà in campo in Europa il 10 dicembre, quando ospiterà a San Siro gli inglesi del Sunderland nell'ultimo impegno europeo del 2026. Nella fase campionato le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dal nono al ventiquattresimo posto disputano i playoff.