P rosegue il cammino positivo della Juventus in Europa League. I bianconeri conquistano la quarta vittoria nella competizione, battendo 4-1 in rimonta l'Omonia Nicosia, e si avvicinano alla qualificazione al turno successivo. Con 13 punti, la squadra di Luciano Spalletti occupa il secondo posto in classifica insieme al Ferencvaros e vede sempre più vicina la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale.
Spalletti cambia diversi uomini e punta su Ekhator, unica punta nel 3-4-2-1 con Conceição e Boga alle sue spalle. Il portoghese è il primo a rendersi pericoloso nelle fila bianconere, ma con il passare dei minuti la formazione cipriota prende coraggio grazie alla solidità del suo centrocampo. Al 15', a sorpresa, l'Omonia passa in vantaggio: uscita a vuoto di Neto e Satka insacca sul secondo palo. La Juventus reagisce immediatamente con le occasioni per Ekhator e Cabal, sulle quali si fa trovare pronto Kaminski.
I bianconeri prendono il controllo della partita e al 36' trovano il pareggio con uno splendido gol di Cambiaso, che rientra sul suo piede preferito e insacca all'incrocio. Passano sette minuti e la rimonta è completa, con Conceição che ruba palla ad Andreou e serve l'assist per Ekhator: 2-1 e primo gol in bianconero per l'ex Genoa. Gatti sfiora anche il tris, mentre la Juventus rischia soltanto in avvio di ripresa con un'occasione per Tankovic.
La Juventus riprende il controllo della gara e va vicina al 3-1 con Boga ed Ekhator. Il gol arriva al 68': assist di McKennie e, dopo una doppia occasione, tap-in vincente di Conceição. L'Omonia esce dalla partita e al 73' incassa anche il quarto gol, firmato da Boga con una conclusione molto simile a quella di Cambiaso nel primo tempo. Montnor prova a scuotere la formazione cipriota, ma il risultato non cambia. Spalletti concede la passerella finale a Conceição, migliore in campo, e festeggia la netta vittoria dei suoi.
La classifica della Juventus e la qualificazione agli ottavi
La Juventus sale a 13 punti, mentre l'Omonia Nicosia resta a quota sei ed esce dalle prime 24 della classifica. I bianconeri sono secondi nella fase campionato insieme al Ferencvaros, con tre punti di vantaggio sulla nona e sette sulla zona di esclusione dai playoff. La prossima partita, contro l'Hapoel Beer-Sheva, potrebbe consolidare la posizione della squadra di Spalletti tra le prime otto, che garantisce l'accesso diretto agli ottavi di finale.