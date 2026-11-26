AGI - "Ho detto al mio amico che guidava la moto di abbassare la testa: la prendo": questo il racconto di Mehran Kahn, un dipendente pubblico pakistano di 27 anni che in sella a una motocicletta in movimento è riuscito ad agguantare una palla da cricket finita fuori campo all'esterno di uno stadio.
Il video della sua impresa è diventato rapidamente virale e ha fatto il giro del mondo, non solo tra gli appassionati di cricket.
Watch: Biker’s stunning one-hand cricket catch caught on camera A biker has earned widespread praise after footage of his stunning one-handed catch went viral. The man was riding as a passenger on a motorcycle in Pakistan’s Swat region when a cricket ball came towards him from a nearby stadium. Without getting off, he caught the ball on the moving vehicle with one hand leaving the sports fans amazed. Speaking to the BBC, Mehran Khan said, "I told my friend riding the motorcycle to duck his head. I'm going to catch it."— Richardlewisevans (@dickieevans1) November 26, 2026
La presa spettacolare mentre tornava dal lavoro
Mehran stava tornando a casa dal lavoro al Dipartimento di Ingegneria della Sanità Pubblica pakistana a Mingora, a nord di Islamabad, quando è transitato davanti all'impianto in cui si stava disputando una partita della Swat Premier League.
"Non credevo che sarei riuscito veramente ad afferrarla", ha raccontato alla Bbc, "sono un tifoso di cricket e qualche volta ci gioco anche, ho visto che il battitore aveva colpito un 'sei' (nel cricket non si parla di 'fuoricampo' ma di 'sei punti' quando si manda oltre il confine del campo (boundary) al volo, cioè senza che tocchi mai terra prima di superare la linea perimetrale, ndr). Pensavo che sarebbe atterrata vicino a me e invece grazie a Dio sono riuscito ad afferrarla".
Il premio in denaro e la celebrità sui social
La Swat Premier League ha anche donato a Mehran un piccolo premio in denaro per questa impresa ma soprattutto il giovane è diventato una celebrità sui social. E ha precisato di aver restituito la palla subito dopo agli organizzatori.
Questa impresa è destinata a entrare nella storia del cricket con quella di un cameraman che nel 1987 in Australia afferrò la palla battuta dal leggendario Ian Botham con la sigaretta in bocca e con quella del rifosso che lo scorso anno afferro' la palla battuta durante Australia-Sudfrica con una mano mentre teneva due lattine di birra nell'altra.