AGI - Jannik Sinner è già rientrato nella sua casa di Montecarlo, dove ha ufficialmente iniziato il percorso di convalescenza dopo l'intervento chirurgico al ginocchio destro eseguito ieri mattina a Turku, in Finlandia.
Il numero 2 del tennis mondiale ha lasciato la clinica finlandese a bordo di un volo privato Cessna, facendo prima uno scalo riservato all'aeroporto "Dolomiti" di Bolzano. Il velivolo è stato fatto parcheggiare in un'area lontana dall'aerostazione, lontano dagli occhi dei giornalisti presenti nell'area arrivi: qui Sinner ha salutato il fratello Mark e ha fatto sbarcare il padre Hanspeter, diretto verso casa a Sesto in Val Pusteria, prima di ripartire subito alla volta di Nizza per raggiungere la Costa Azzurra. Salvo cambi di programma, il rientro in Alto Adige è previsto a ridosso del 24 dicembre per trascorrere il Natale in famiglia.
Come è andata l'operazione
A rassicurare sulle condizioni dell'azzurro — fermo da metà luglio per risolvere definitivamente la sindrome della bandelletta ileotibiale cronica — è stato Lasse Lampainen, il chirurgo finlandese che ha eseguito l'intervento, con un messaggio pubblicato su Instagram.
"Jannik Sinner ha subito un intervento chirurgico al ginocchio a Turku, Finlandia", ha scritto lo specialista. "L'intervento è andato bene e ora il focus si sposta su un processo di riabilitazione attentamente pianificato e individualizzato".
Il messaggio di Carlos Alcaraz dalla Coppa Davis
Dalla Final Eight di Coppa Davis a Bologna è arrivato anche l'incoraggiamento del suo grande rivale, Carlos Alcaraz, che non affronta l'altoatesino dalla finale di Montecarlo vinta proprio dall'azzurro.
"Sinner manca a me e al tennis. Non lo vedo da aprile. Tornerà più forte. Gli auguro una guarigione il più rapida possibile", ha dichiarato lo spagnolo. Intanto Alcaraz si prepara per il quarto di finale di domani contro l'Austria, pur lasciando aperta l'ipotesi di un turno di riposo in singolare: "Sto gestendo i problemi fisici che ho avuto a Torino ma mi sento bene. Oggi ho colpito la palla, ma non è stato un allenamento impegnativo come quelli che solitamente precedono una competizione. Ho piena fiducia, indipendentemente da chi scenderà in campo".