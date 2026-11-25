AGI - La Roma strappa un punto al Parco dei Principi: finisce 2-2 contro il Paris Saint-Germain nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Hermoso porta in vantaggio i giallorossi, Zabarnyi e Dembélé ribaltano il risultato, prima del definitivo pareggio di Malen su calcio di rigore. Gasperini sorprende tutti lasciando Malen e Dybala in panchina e schierando Castro dal primo minuto. La partita si accende subito. Al 5’ Hermoso recupera il pallone sulla sinistra ai danni di Akliouche e serve Soulé, che raggiunge il fondo e restituisce il pallone al difensore spagnolo, bravo a firmare l’1-0.
Il Psg prova a reagire, affidandosi soprattutto alle iniziative di Nuno Mendes, e trova il pareggio alla mezz’ora sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Soulé non riesce a intercettare il pallone calciato da Mayulu sul primo palo e Zabarnyi di testa batte Svilar. Al 40’ la Roma ha l’occasione per tornare in vantaggio con Ndicka, che sugli sviluppi di un corner colpisce di testa senza trovare lo specchio della porta. Si va all’intervallo sull’1-1.
L'ultimo botta e risposta tra Psg e Roma
Al 51’ Pisilli avanza centralmente e calcia dal limite dell’area, ma Safonov si fa trovare pronto. Al 60’ Hakimi sfugge a Wesley, che lo atterra in area. L’arbitro Nyberg indica subito il dischetto: il neoentrato Dembélé spiazza Svilar e firma il 2-1 per la squadra di Luis Enrique.
Al 74’ Dybala, entrato poco prima, riceve il pallone in area e serve Soulé, la cui conclusione da distanza ravvicinata viene respinta con la mano da Vitinha. Dopo un controllo al Var, Nyberg concede il secondo rigore della serata. Dagli undici metri si presenta Malen, che spiazza Safonov e firma il definitivo 2-2. La Roma sale a cinque punti, ma resta fuori dalla zona playoff. Il Paris Saint-Germain, al primo pareggio dopo quattro vittorie consecutive, occupa il secondo posto in classifica con 13 punti.