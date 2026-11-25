AGI - Terza vittoria consecutiva in Champions League per l’Inter, che a San Siro batte 2-0 lo Stoccarda e si avvicina alle prime otto della classifica generale, che valgono l’accesso diretto agli ottavi di finale. A decidere la partita, nella ripresa, sono un calcio di rigore di Petar Sucic e una rete del subentrato Lautaro Martinez.
La prima occasione della gara è per lo Stoccarda: al 15’ Fuhrich raccoglie un pallone vagante in area e calcia al volo, ma Josep Martinez si fa trovare pronto. L’Inter risponde subito con Spence, lanciato in campo aperto e fermato da Seimen. I nerazzurri si rendono ancora pericolosi al 24’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Bisseck devia il pallone di testa, ma né Esposito né Akanji riescono a intervenire sul secondo palo.
Nel finale del primo tempo l’Inter perde Alessandro Bastoni per infortunio e sfiora due volte il vantaggio. Thuram approfitta di un retropassaggio sbagliato di Jeltsch, ma calcia a lato. Poco dopo Barella conclude di esterno dall’interno dell’area e colpisce il palo.
Sucic sblocca la partita su rigore
La svolta arriva al 55’: su un cross dalla sinistra di Dimarco, Vagnoman tocca il pallone con la mano in area. L’arbitro francese Letexier, dopo un breve controllo al Var, assegna il calcio di rigore che Sucic trasforma per l’1-0. Una volta in vantaggio, la squadra di Chivu gestisce la partita, senza concedere agli ospiti occasioni per il pareggio.
Lautaro entra e firma il raddoppio per l'Inter
Al 69’ Chivu manda in campo Lautaro Martinez, che impiega appena sei minuti per trovare il gol. Ancora Dimarco dalla sinistra serve un cross preciso per l’attaccante argentino, bravo a inserirsi centralmente e a battere Seimen con il destro. Il raddoppio abbassa ulteriormente il ritmo della gara, che si chiude senza altre occasioni dopo quattro minuti di recupero. L’Inter conquista così tre punti preziosi nella corsa alla qualificazione diretta agli ottavi di Champions League.