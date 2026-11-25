AGI - Federica Brignone si ritira. Lo ha annunciato in un video su Instagram la stessa sciatrice azzurra, che aveva ripreso ad allenarsi solo pochi giorni fa.
"Dopo questi due giorni sulla neve - spiega - mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene, e soprattutto mi fa troppo male. Per cui ho deciso di finire la mia carriera di atleta e di non fare più le gare, anche se è una decisione molto difficile. Mi piacerebbe davvero riaprire ancora una volta il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo e per salutare tutti. Vi farò sapere dove e quando, a presto".
Una famiglia legata allo sci
Figlia dell'ex slalomista Maria Rosa Quario e papà Daniele, Brignone è allenata dal fratello Davide, che fa parte dello staff tecnico della Nazionale.
I numeri di una carriera da record
Ha esordito in Coppa del Mondo il 28 dicembre 2007 nel gigante di Lienz, da allora ha disputato 363 gare del massimo circuito internazionale, raccogliendo la bellezza di 85 podi complessivi, fra cui 37 vittorie, ma soprattutto ha conquistato per due volte la classifica generale nel 2020 e 2025, impresa mai riuscita prima di allora a una sciatrice italiana, oltre a una coppa del mondo di discesa (2025), due coppe di gigante (2020 e 2025), due coppe di combinata (2019 e 2020) e una coppa di supergigante (2022).
Le medaglie mondiali e olimpiche
Vanta anche quattro medaglie mondiali (oro in supergigante a Saalbach 2025, oro in combinata a Courchevel 2025, argento in gigante a Garmisch 2011, argento in gigante a Courchevel 2023, argento in supergigante a Saalbach 2025) e cinque medaglie olimpiche (oro in gigante a Milano Cortina 2026, oro in supergigante a Milano Cortina 2026, argento in gigante a Pechino 2022, bronzo in combinata a Pechino 2022 e bronzo in gigante a PyeongChang 2018).
Il ringraziamento della Federazione
"Per la nostra Federazione è una grave perdita - spiega il Presidente Flavio Roda -, allo stesso tempo dobbiamo solamente ringraziare Federica per avere portato la nostra Federazione e lo sci alpino ai massimi livelli a livello mondiale".