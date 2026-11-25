AGI - L’Italia è in semifinale di Coppa Davis. A Bologna la squadra di Filippo Volandri, a caccia della quarta insalatiera consecutiva, batte 2-1 la Corea del Sud grazie al successo nel doppio decisivo di Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. Dopo la vittoria di Lorenzo Musetti e la sconfitta di Flavio Cobolli, la coppia azzurra si impone su Chung e Kwon con il punteggio di 7-6(2), 7-6(11) in un’ora e 54 minuti di gioco. Venerdì l’Italia affronterà la Repubblica Ceca.
Musetti conquista il primo punto
Ad aprire la giornata era stato Lorenzo Musetti, numero 27 del ranking Atp, che aveva battuto Seong Chan Hong (numero 787) per 6-0, 7-6(5) in un’ora e 31 minuti. Dopo aver dominato il primo set, il toscano ha dovuto fare i conti con la reazione del sudcoreano, riuscendo a chiudere la partita al tie-break.
“L’emozione nel finale si è fatta sentire. La partita è iniziata in modo perfetto, poi me la sono complicata. È un’emozione difficile da descrivere giocare qui, negli ultimi anni non sono riuscito a dare il mio contributo fino in fondo, nonostante le vittorie di squadra”, ha dichiarato Musetti al termine dell’incontro.
“Ci tengo tantissimo a questa maglia, l’anno scorso non ero potuto venire tra i tanti impegni ed è stata una decisione difficile da prendere. Sono contento di essere tornato, siamo un gruppo unito e siamo grandi professionisti e credo sia quello che ci rende la squadra da battere”.
Cobolli ko dopo quasi tre ore
Nel secondo singolare Flavio Cobolli, numero 7 del mondo, si è arreso a Soonwoo Kwon (numero 139 Atp) dopo una maratona di quasi tre ore. Il romano ha vinto il primo set per poi cedere entrambi i successivi al tie-break. La Corea del Sud ha così riportato in parità il confronto, rinviando il verdetto al doppio. “Ho lottato fino alla fine con il massimo delle mie forze. Credo di aver disputato una delle mie migliori partite dell’ultimo periodo, contro un giocatore che non vale la classifica che ha adesso”, ha spiegato Cobolli ai microfoni di SuperTennis. “Mi ha molto sorpreso la sua reazione dopo il primo set, i ragazzi mi hanno subito supportato”.
Berrettini e Vavassori decisivi in doppio
A regalare all’Italia la qualificazione sono stati Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. Gli azzurri hanno conquistato il primo set al tie-break, concedendo appena due punti agli avversari, e hanno chiuso il secondo al termine di un combattutissimo tie-break vinto per 13-11.
L’Italia tornerà in campo venerdì contro la Repubblica Ceca. Se saranno confermati i singolaristi schierati nei quarti di finale, Lorenzo Musetti affronterà Tomas Machac, mentre Flavio Cobolli se la vedrà con Jiri Lehecka. Giovedì si disputeranno gli altri due quarti di finale: la Germania di Alexander Zverev affronterà la Gran Bretagna, mentre la Spagna di Carlos Alcaraz sarà impegnata contro l’Austria.