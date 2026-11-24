AGI - Intervento chirurgico riuscito questa mattina per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è stato operato al ginocchio destro presso l'ospedale Pihlajalinna Turku Kupittaa' di Turku in Finlandia. Lo apprende l'AGI da fonti mediche altoatesine legate allo sci alpino.
A eseguire con successo l'operazione è stato il professor Lasse Lempainen, luminare in ortopedia e articolazioni che aveva visitato il numero 2 del tennis mondiale lo scorso fine settimana a Milano. Secondo quanto si è appreso, parte dell'intervento è consistita nell'allungamento del cosiddetto legamento ileotibiale, una striscia tendinea robusta che corre lungo la parte esterna della coscia fino al ginocchio. Secondo una prima stima dei medici, i tempi per la completa guarigione sono di circa tre mesi (3-4 mesi per il pieno recupero agonistico).
Chi era presente a Turku e il parere di Schoenhuber
A fianco del tennista di Sesto Pusteria — arrivato nel primo pomeriggio di ieri in Finlandia con un volo privato partito da Nizza con scalo a Bolzano — erano presenti anche il papà Hanspeter, il manager Alex Vittur, il professor Alberto Zangrillo e il professor Herbert Schoenhuber, medico di Brunico in Alto Adige e per tanti anni presidente della Commissione medica della Federazione Italiana Sport Invernali.
Secondo Schoenhuber — basato a Milano e già medico presso la clinica specialistica La Madonnina, che collabora da tempo con la struttura sanitaria di Turku —, sentito da Rai Suedtirol, la soluzione chirurgica attuata da Lempainen «è la meno invasiva dal punto di vista medico» nonché la più alleviante per risolvere in modo permanente il dolore che da mesi affligge l'azzurro. Al rientro dalla Finlandia, Jannik dovrebbe tornare in Alto Adige per il primo periodo della convalescenza.
Cos'è la sindrome della bandelletta ileotibiale
Per capire dal punto di vista medico il problema che ha fermato Sinner e cosa comporta l'operazione, l’AGI aveva interpellato uno specialista, il dottor Daniele Mazza, ortopedico della nazionale under 21 di calcio.
"La bandelletta ileotibiale è una fascia robusta di tessuto connettivo che percorre il lato esterno della coscia, dall’anca fino alla parte superiore della tibia – spiega lo specialista –. Contribuisce alla stabilità dell’arto durante il movimento. Vicino al ginocchio passa accanto all’epicondilo femorale laterale, una normale prominenza ossea sul versante esterno del femore. Durante movimenti ripetuti di flessione ed estensione, i tessuti tra la bandelletta e il femore possono essere compressi e diventare dolorosi. La sindrome è comune nei corridori, ma può interessare anche chi pratica sport che richiedono frenate, appoggi laterali e ripetuti cambi di direzione".
È una patologia che si manifesta con un sintomo ben preciso: "È un dolore ben localizzato sul lato esterno del ginocchio. Spesso compare dopo un certo tempo di attività, aumenta se si continua e si attenua riducendo il carico". Se nel corridore può essere più evidente in discesa, "nel tennista è utile capire se si riproduce nelle frenate, negli spostamenti laterali o nei cambi di direzione".
Perché il problema persisteva nonostante la fisioterapia
Il problema di Sinner, persistito dopo mesi di riabilitazione e fisioterapia, secondo il dottor Mazza poteva essere legato a "uno sperone osseo", ossia a "una sporgenza ossea nella zona in cui la bandelletta passa vicino al femore che potrebbe aumentare la compressione dei tessuti durante il movimento".
"Per capire se contribuisce al dolore – chiarisce l'ortopedico – occorre verificare che la sua sede coincida con il punto dolente e che i sintomi si riproducano in modo coerente durante la visita o sotto carico". Questa distinzione "cambia la scelta terapeutica: se si identifica un conflitto meccanico legato alla sporgenza, si può discutere un intervento mirato sull’osso. Se il rapporto con i sintomi resta incerto, il beneficio della sua rimozione è difficile da prevedere".
Cosa aspettarsi dal recupero dopo l'intervento
Il trattamento conservativo e la riabilitazione non avevano dato i risultati sperati anche perché "per un tennista professionista tornare a correre senza dolore è solo una tappa: il ginocchio deve tollerare anche frenate, appoggi laterali e cambi di direzione ripetuti a intensità di gara".
Con il ricorso alla sala operatoria, quali scenari si aprono per il rientro e la competitività di Sinner? "L’obiettivo dell’intervento è quello di ridurre la compressione durante il movimento – spiega Mazza all’AGI –. La precisione della diagnosi è decisiva: una sporgenza può essere rimossa con successo tecnico e il dolore può persistere se la sua origine è altrove. Vanno considerati anche il rischio di dolore residuo, rigidità o fastidio nella zona della cicatrice e il tempo necessario per recuperare la capacità di allenarsi a pieno carico".
Sulle tempistiche, la letteratura medica conferma la stima dei 3-4 mesi indicata dopo l'operazione: "Dopo la chirurgia per la sindrome della bandelletta ileotibiale, piccole serie cliniche riportano un ritorno allo sport nell’81–100% dei casi – dice l’ortopedico –. I tempi però variano: in un gruppo di corridori il ritorno alle gare è avvenuto in media dopo circa sei settimane; in altre serie la ripresa della corsa è stata documentata entro tre mesi, mentre il ritorno al livello sportivo precedente ha richiesto in media quattro mesi".
Dati ottenuti con tecniche diverse e soprattutto sui corridori, che richiedono cautela nel valutare il rientro di un tennista professionista: "Per tornare a disputare una partita, il ginocchio deve tollerare frenate, appoggi laterali e cambi di direzione ripetuti a intensità di gara, anche sotto fatica", conclude Mazza.