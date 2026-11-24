AGI - Federica Brignone è tornata sugli sci. A distanza di 91 giorni dall'intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro (25 agosto), 'Fede' è tornata sugli sci sulla pista di Cervinia. La campionessa olimpica di slalom gigante e supergigante a Milano Cortina 2026 è tornata a sciare insieme al fratello Davide Brignone e al fidato skiman Mauro Sbardelotto.
Le prima parole dopo il ritorno sugli sci
"A tre mesi dall'ultima operazione, sono tornata a scivolare a Cervinia e sono contenta". È stato il commento di Brignone. Il 25 agosto l'azzurra, a fine ottobre congedatasi dai Carabinieri, e ritornata allo sci club d'origine, quello di Courmayeur, era stata operata dal presidente della Commissione medica della Fisi presso la casa di cura 'La Madonnina' di Milano.
Federica, su una neve 'soffice' dopo le nevicate dei giorni scorsi, ha usato sci da gigante per effettuare qualche giro in campo libero. Si tratta del primo passo verso un periodo di riavvicinamento alla neve, che verrà parallelamente accompagnato dal percorso riabilitativo e di preparazione atletica che Federica sta svolgendo sin dall'infortunio rimediato il 3 aprile 2025 nella seconda manche dello slalom gigante dei Campionati italiani assoluto in Trentino.