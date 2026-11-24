AGI - Domenica pomeriggio, durante la cerimonia di apertura del Campionato del mondo di scacchi, a Ginevra, Gukesh Dommaraju ha dovuto scegliere tra due orologi. All'interno erano nascosti altrettanti cavalli di cioccolato, uno bianco e uno nero. Il campione del mondo indiano ha trovato quello nero. Sarà dunque il suo avversario, Javokhir Sindarov, a muovere per primo nella partita inaugurale, in programma oggi, martedì 24 novembre, alle 15. Il sorteggio ha concluso una cerimonia ospitata al Palais des Nations, sede europea delle Nazioni Unite. Ora l'attenzione si sposta a Cologny, sulle colline che dominano il lago di Ginevra, dove i due giocatori si contenderanno il titolo mondiale fino all'11 dicembre, con eventuali spareggi il giorno successivo.
Per la prima volta nella storia del Campionato del mondo classico, entrambi i contendenti hanno appena vent'anni. Gukesh, nato il 29 maggio 2006, è il campione in carica. Sindarov, nato l'8 dicembre 2005, è lo sfidante e compirà ventun anni proprio durante il match, se questo arriverà almeno alla dodicesima partita. L'età è soltanto una delle particolarità dell'incontro. Il campione in carica arriva a Ginevra da numero 26 della classifica mondiale, con 2710 punti Elo. Lo sfidante è quarto, con 2782. Tra i due ci sono 72 punti e 22 posizioni, un divario che racconta bene quanto siano stati diversi i loro ultimi mesi.
Un Mondiale tra libri antichi e manoscritti
Per ospitare il match, la FIDE ha scelto un luogo piuttosto insolito. La Fondation Martin Bodmer, fondata nel 1971, è una biblioteca e un museo dedicati alla storia della scrittura e della letteratura, situati a Cologny, poco fuori Ginevra. La sua collezione comprende circa 150 mila documenti in quasi 120 lingue, tra cui una delle copie superstiti della Bibbia di Gutenberg, manoscritti medievali, papiri egizi e rare testimonianze della storia della letteratura. Dal 2015 la Bibliotheca Bodmeriana è iscritta nel registro dell'UNESCO ("Memory of the World") dedicato alla conservazione del patrimonio documentario. Il museo sotterraneo è stato progettato dall'architetto svizzero Mario Botta. Dopo alcuni mesi di lavori, la fondazione ha riaperto al pubblico il 18 settembre scorso, con una nuova esposizione permanente.
Gukesh Sindarov – the first handshake ahead of the Salesforce FIDE World Championship 2026! Geneva, Switzerland Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/qGEbbLlegc— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 21, 2026
Sarà qui che Gukesh e Sindarov giocheranno le loro partite. Una scelta che riporta il titolo mondiale in Svizzera dopo ventidue anni. L'ultimo precedente risale al 2004, quando a Brissago Vladimir Kramnik conservò il titolo pareggiando 7-7 contro Peter Leko. Il match di Ginevra coincide inoltre con il 140° anniversario del primo Campionato del mondo ufficialmente riconosciuto, disputato nel 1886 tra Wilhelm Steinitz e Johannes Zukertort. Da allora, la storia del titolo ha conosciuto cambiamenti di formato, divisioni tra federazioni e riunificazioni.
La formula attuale prevede che lo sfidante emerga da un percorso di qualificazione culminante nel Torneo dei Candidati. Gukesh ha conquistato il diritto di difendere il titolo vincendo il Mondiale del 2024. Sindarov si è guadagnato la sfida grazie al successo nei Candidati dello scorso aprile.
Gukesh, il campione che deve ritrovare continuità
Quando, il 12 dicembre 2024, Gukesh sconfisse Ding Liren a Singapore, aveva appena diciotto anni. Diventò così il più giovane campione del mondo della storia, migliorando il primato di Garry Kasparov, che nel 1985 aveva conquistato il titolo a ventidue anni. La vittoria arrivò al termine di un confronto molto equilibrato. Dopo tredici partite il punteggio era fermo sul 6,5-6,5 e sembrava possibile che il titolo venisse deciso agli spareggi. Nella quattordicesima, però, Ding commise un errore decisivo alla 55ª mossa, proponendo un cambio di torri che trasformava un finale difendibile in una posizione perduta. Gukesh sfruttò l'occasione e conquistò il punto necessario per diventare campione del mondo.
Quel successo ha rappresentato il culmine di un'ascesa rapidissima. Nato a Chennai, nel sud dell'India, Gukesh è diventato grande maestro nel gennaio 2019, a dodici anni e sette mesi. Nel 2024, a diciassette anni, aveva già vinto il Torneo dei Candidati di Toronto, diventando il più giovane vincitore della competizione. Nello stesso anno ha contribuito alla vittoria dell'India alle Olimpiadi degli scacchi di Budapest, conquistando anche l'oro individuale. Dietro quella carriera c'è una famiglia che ha investito molto nel suo talento. Suo padre, Rajinikanth, medico otorinolaringoiatra, ha lasciato il lavoro per accompagnarlo ai tornei. La madre, Padma, microbiologa, ha continuato a lavorare per sostenere le spese della famiglia.
Il Mondiale di Singapore lo ha trasformato in uno degli sportivi più conosciuti in India, ma il periodo successivo non è stato semplice. I risultati del 2025 e del 2026 sono stati irregolari e Gukesh è progressivamente sceso in classifica, fino al 26° posto attuale. A settembre, alle Olimpiadi di Samarcanda, ha comunque contribuito alla medaglia d'argento della nazionale indiana, conquistando anche l'argento individuale in quarta scacchiera.
La differenza rispetto a Singapore
Due anni fa Gukesh era lo sfidante emergente, mentre Ding Liren arrivava al Mondiale dopo un lungo periodo di difficoltà. Questa volta è l'indiano a dover difendere il titolo contro un avversario che sta attraversando il momento migliore della propria carriera. Gukesh, però, non sembra voler impostare il confronto come una semplice difesa. Alla conferenza stampa di domenica ha spiegato di considerare il Mondiale una nuova competizione da vincere, indipendentemente da quanto accaduto due anni fa.
C'è stato spazio anche per un ricordo più leggero. Durante il Mondiale del 2024 aveva promesso che, in caso di vittoria, si sarebbe lanciato con il bungee jumping. Dopo il successo mantenne la promessa. A Ginevra gli è stato chiesto se avesse in mente un'altra impresa da compiere in caso di conferma del titolo. Questa volta, però, ha preferito non svelare nulla. In palio, per lui, c'è molto di più.
The World Champion, Gukesh D , has a message for all his fans! ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 Gukesh D Javokhir Sindarov Geneva, Switzerland Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/bMzAtVl4np— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 24, 2026
Sindarov, dallo scacchiere di famiglia alla sfida mondiale
Javokhir Sindarov è nato a Tashkent, capitale dell'Uzbekistan, l'8 dicembre 2005. Ha imparato a giocare da bambino e ha mostrato molto presto un talento precoce e fuori dal comune. Non tutto, però, è cominciato con una vittoria. In un documentario pubblicato da Chess.com alla vigilia del Mondiale si racconta che, al suo primo torneo, perse tutte e otto le partite. Il risultato non lo scoraggiò. Nel 2018 è diventato grande maestro a dodici anni e dieci mesi, entrando tra i più giovani giocatori ad aver mai ottenuto il titolo. Nel 2022 ha fatto parte della nazionale uzbeka che ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi degli scacchi di Chennai.
La sua carriera, però, ha conosciuto un'accelerazione soprattutto negli ultimi dodici mesi. Nel novembre 2025 Sindarov ha vinto la Coppa del Mondo FIDE a Goa, in India, superando in finale il cinese Wei Yi dopo gli spareggi. A diciannove anni è diventato il più giovane vincitore nella storia della manifestazione e il primo uzbeko a conquistarla.
Quel successo gli ha garantito l'accesso al Torneo dei Candidati del 2026, disputato a Cipro. Al suo esordio nella competizione, Sindarov ha ottenuto un risultato eccezionale: dieci punti su quattordici, con sei vittorie e otto patte, senza perdere una sola partita. Ha conquistato matematicamente il primo posto con un turno di anticipo, stabilendo il punteggio più alto nei Candidati da quando si disputa l'attuale formula a otto giocatori. Un dominio totale e assoluto nonostante tra i suoi avversari ci fossero campioni come Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura e Anish Giri. Il successo lo ha reso il primo giocatore dell'Uzbekistan a qualificarsi per un match per il titolo mondiale indiscusso. Nel frattempo, il suo punteggio Elo è salito fino a 2782, portandolo al quarto posto della classifica mondiale, davanti ad altri connazionali in grande ascesa come Nodirbek Abdusattorov.
Un campione silenzioso ma letale
Sindarov è noto per la rapidità con cui prende alcune decisioni alla scacchiera e per la capacità di affrontare posizioni complesse senza consumare troppo tempo. Non è però soltanto un giocatore d'attacco: negli ultimi anni ha mostrato una notevole solidità anche nelle posizioni più tecniche. Quando gioca i battiti sono sempre controllati e non c'è mai un segno, un gesto, di impazienza.
Anche fuori dalle competizioni, il suo atteggiamento appare spesso più rilassato di quello di molti colleghi. In un'intervista concessa al Guardian alla vigilia del match ha raccontato di essere molto competitivo anche quando gioca ai videogiochi con gli amici. Non riesce a partecipare a una partita soltanto per divertirsi, senza cercare di vincere. A Ginevra affronta la prova più importante della sua carriera. Ha ottenuto risultati superiori a quelli di Gukesh nell'ultimo anno, ma non ha ancora vissuto l'esperienza di un match mondiale, con settimane di preparazione dedicate a un unico avversario e un livello di attenzione mediatica completamente diverso da quello di un normale torneo.
How much does Javokhir Sindarov train in a day? Watch full interview: https://t.co/5Z3ruNtcJp ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 Gukesh D Javokhir Sindarov Geneva, Switzerland Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/uNfqHWTNjl— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 23, 2026
I precedenti favoriscono Sindarov
Gukesh e Sindarov si conoscono da molti anni. Si erano già affrontati nel 2018, quando erano ancora ragazzini, al Moscow Open. Sindarov vinse quella partita con il Nero. Tornò a battere l'indiano nel 2022, allo Sharjah Masters, questa volta giocando con il Bianco. Il bilancio delle loro partite a cadenza classica è dunque favorevole all'uzbeko: due vittorie e una patta, per un totale di 2,5 punti contro 0,5.
L'ultimo confronto risale al gennaio 2026, al Tata Steel Masters di Wijk aan Zee, nei Paesi Bassi. Fu una partita lunga 78 mosse, conclusa con una patta dopo un finale complicato. Tre partite sono comunque un campione ridotto, soprattutto considerando che due risalgono a quando entrambi erano giovanissimi. Il dato acquista però un significato particolare se affiancato ai risultati più recenti.
Secondo la classifica FIDE di novembre, Sindarov è davanti a Gukesh di 72 punti Elo. È una differenza notevole per due giocatori chiamati a disputare un Mondiale. Il campione indiano ha dalla sua l'esperienza del successo contro Ding Liren e una maggiore familiarità con le pressioni del match per il titolo. L'uzbeko arriva invece con il vantaggio dei precedenti e un rendimento recente decisamente superiore.
Anche Magnus Carlsen, che rimane il numero uno al mondo pur non partecipando più al ciclo del titolo classico, ha indicato Sindarov come favorito. È una valutazione legata soprattutto al momento di forma dei due giocatori, non un elemento che possa anticipare il risultato del confronto.
Le regole del Mondiale: quattordici partite e 7,5 punti per vincere
Il Campionato del mondo 2026 si disputa sulla distanza massima di quattordici partite a cadenza classica. Ogni vittoria assegna un punto, una patta mezzo punto e una sconfitta zero. Il primo giocatore che raggiunge 7,5 punti conquista il titolo. Il match si interrompe immediatamente, anche se non sono ancora state disputate tutte le partite previste. Il controllo del tempo è quello tradizionale dei Mondiali recenti: ciascun giocatore dispone di 120 minuti per completare le prime quaranta mosse. Dopo la quarantesima riceve altri trenta minuti per il resto della partita, con un incremento di trenta secondi per ogni mossa a partire dalla quarantunesima.
Il regolamento contiene anche una norma contro le patte concordate troppo rapidamente: i giocatori non possono mettersi d'accordo per dividere il punto prima che il Nero abbia completato la quarantesima mossa. Restano possibili le patte previste dalle regole degli scacchi, per esempio in caso di ripetizione della posizione. Le partite iniziano alle 15, ora italiana, nei giorni previsti dal calendario. Sono programmati quattro giorni di riposo: il 27 novembre e l'1, 5 e 9 dicembre. La quattordicesima partita, se necessaria, è in programma l'11 dicembre.
L'eventualità degli spareggi
Se il confronto terminerà 7-7, il titolo verrà assegnato attraverso gli spareggi del 12 dicembre. Si comincerà con quattro partite rapid, nelle quali ogni giocatore avrà quindici minuti più dieci secondi di incremento per mossa. In caso di ulteriore parità, si disputeranno due partite a dieci minuti più cinque secondi. Se neppure queste basteranno, si passerà a due blitz da tre minuti più due secondi. Qualora il risultato fosse ancora in equilibrio, si continuerà con singole partite blitz, sempre a tre minuti più due secondi, fino alla prima vittoria decisiva.
L'eventuale spareggio può quindi richiedere diversi livelli di gioco rapido prima di arrivare a una decisione. È una formula pensata per evitare che il titolo venga assegnato subito attraverso una sola partita particolarmente veloce.
Il ricco montepremi in palio a Ginevra
Il montepremi complessivo del Campionato del mondo è di 2,5 milioni di dollari. La distribuzione è legata anche al numero delle vittorie ottenute. Per ogni partita classica vinta, un giocatore riceve 200 mila dollari. La parte rimanente del montepremi viene poi divisa in misura uguale tra i due contendenti. È un meccanismo pensato per attribuire un valore economico alle partite decisive, indipendentemente dal risultato complessivo del match.
Il regolamento prevede però alcune eccezioni. Se il titolo verrà assegnato agli spareggi, il vincitore riceverà 1,3 milioni di dollari e lo sconfitto 1,2 milioni. La stessa ripartizione si applicherà qualora il match classico finisca 7,5-6,5 con tredici partite decisive, oppure 8-6 con tutte e quattordici le partite terminate con una vittoria. Il titolo rimane naturalmente il premio principale.
Per Gukesh, vincere significherebbe conservare il titolo conquistato a Singapore nel 2024. Sindarov, invece, potrebbe diventare il primo campione del mondo indiscusso dell'Uzbekistan. Anche se unn precedente importante esiste: nel 2004 Rustam Kasimdzhanov conquistò il titolo FIDE, quando il mondo degli scacchi era diviso e aveva ancora due campioni. La riunificazione arrivò soltanto nel 2006. Vent'anni dopo, un altro uzbeko ha l'occasione di conquistare la corona mondiale, senza spartirla con nessun altro.