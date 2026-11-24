AGI - Tre pesanti squalifiche per doping nei confronti di atleti di primissimo piano: duro colpo da parte dell'antidoping all'atletica leggera del Kenya, Paese fucina di grandi campioni e campionesse del mezzofondo veloce e prolungato ma non esente dalla piaga del doping.
L'Athletics Integrity Unit (Aiu) ha sanzionato la campionessa mondiale in carica ed ex campionessa olimpica di maratona, Peres Jepchirchir, squalificandola per tre anni; tre anni di stop anche per la vicecampionessa mondiale di mezza maratona e sesta nel ranking mondiale, Veronica Loleo, addirittura sei per Ronald Korir, quarto alla maratona di Berlino 2023, squalificato per anomalie nel suo passaporto biologico che non è riuscito a giustificare.
L'allarme dell'Athletics Integrity Unit
"Negli ultimi cinque anni le autorità keniote hanno compiuto notevoli progressi nella lotta al doping, ma questi casi dimostrano che c'è ancora molta strada - ha dichiarato Brett Clothier, amministratore delegato dell'Athletics Integrity Unit -. Il governo del Kenya è consapevole della situazione attuale e si è impegnato a rafforzare ulteriormente l'agenzia antidoping del Kenya, nonché ad adottare misure per contrastare le reti criminali che favoriscono il doping nel Paese. Nei prossimi mesi discuteremo con il governo keniota i dettagli di tali impegni".
Peres Jepchirchir squalificata per l'Epo
Jepchirchir, 33 anni, plurivincitrice di maratone del circuito 'World Marathon Majors' avendo trionfato a New York (2021), Boston (2022), Londra (2024) e Sydney (nell'agosto di quest'anno), è stata trovata positiva all'eritropoietina (Epo) durante un controllo fuori competizione il 17 settembre scorso.
Nonostante le spiegazioni fornite, l'ex detentrice del record mondiale di mezza maratona ha successivamente sottoscritto un documento di ammissione della violazione delle norme antidoping e di accettazione delle relative conseguenze, riconoscendo l'annullamento di tutti i risultati agonistici dal 17 luglio 2026.
Anche Veronica Loleo fermata per tre anni
Loleo è stata squalificata anche lei per presenza di Epo, sostanza classificata nella categoria S2 delle sostanze e metodi proibiti dell'Agenzia mondiale antidoping (Wada).
L'atleta ha sostenuto di aver ricevuto un'iniezione, di cui non ha saputo ricordare il nome, per trattare un infortunio e il relativo dolore, nel periodo precedente il controllo risultato positivo. Sia Jepchirchir che Loleo hanno beneficiato della riduzione di un anno.
Sei anni di stop per Ronald Korir
Il 35enne maratoneta Korir è stato squalificato per anomalie nel suo passaporto biologico che non è stato in grado di giustificare.
L'analisi di 20 campioni ematici, prelevati tra il 6 maggio 2023 e il 18 agosto 2025, ha generato un "riscontro atipico nel passaporto biologico" che è stata sottoposta a un collegio di esperti il quale ha rilevato valori anomali indicativi di un "probabile doping" nei campioni prelevati tra gennaio e marzo 2024 e tra gennaio e febbraio 2025. Korir, ascoltato dai rappresentanti dell'Aiu, ha omesso per due volte di fornire spiegazioni per iscritto.