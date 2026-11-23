AGI - Il calvario di Jannik Sinner sembra non finire. Dopo mesi di riabilitazione, sembra sempre più probabile la necessità per il campione altoatesino di ricorrere alla chirurgia per risolvere il suo problema al ginocchio destro che lo tiene lontano dalle competizioni da Wimbledon.
Sinner partito per la Finlandia
Sinner sarebbe partito per Turku, in Finlandia, dove potrebbe farsi operare: lo riferisce il sito di Sky. Nella città finlandese opera il professore Lasse Lempainen, chirurgo specializzato sul ginocchio e le lesioni muscolari e tendinee, che aveva visitato il tennista azzurro nel fine settimana a Milano. Se sarà confermata l'operazione alla bandelletta ileotibiale, Sinner dovrà restare fermo 3-4 mesi e in quel caso salterebbe anche gli Australian Open di gennaio.
La patologia che affligge Jannik è la sindrome della bandelletta ileotibiale, che causa un dolore sul lato esterno del ginocchio. Dopo i consulti a Milano, resta aperta l’ipotesi di un ulteriore approfondimento in Finlandia domani, martedì 24 novembre. Tra le ipotesi emerse c’è anche la presenza di una piccola sporgenza ossea sul versante esterno del femore, in prossimità del condilo femorale laterale. La trasferta, la diagnosi precisa e il ruolo della possibile sporgenza nel dolore non risultano confermati pubblicamente.
Il parere dello specialista
L’AGI ha chiesto a uno specialista, il dottor Daniele Mazza ortopedico della nazionale under 21 di calcio, che cos’è dal punto di vista medico il problema di Sinner e quali sono i tempi di recupero nell’eventualità si operasse. Che cos’è la sindrome della bandelletta ileotibiale di cui soffre Jannik? “La bandelletta ileotibiale è una fascia robusta di tessuto connettivo che percorre il lato esterno della coscia, dall’anca fino alla parte superiore della tibia - sorga lo specialista -. Contribuisce alla stabilità dell’arto durante il movimento. Vicino al ginocchio passa accanto all’epicondilo femorale laterale, una normale prominenza ossea sul versante esterno del femore.
Durante movimenti ripetuti di flessione ed estensione, i tessuti tra la bandelletta e il femore possono essere compressi e diventare dolorosi. La sindrome è comune nei corridori, ma può interessare anche chi pratica sport che richiedono frenate, appoggi laterali e ripetuti cambi di direzione”, spiega Mazza. È una patologia che si manifesta con un sintomo ben preciso, aggiunge, “è un dolore ben localizzato sul lato esterno del ginocchio. Spesso compare dopo un certo tempo di attività, aumenta se si continua e si attenua riducendo il carico”. Se nel corridore può essere più evidente in discesa, spiega ancora il dottor Mazza all’AGI, “nel tennista è utile capire se si riproduce nelle frenate, negli spostamenti laterali o nei cambi di direzione”.
Perché il problema persiste
Il problema di Sinner che persiste dopo mesi di riabilitazione e fisioterapia potrebbe essere dovuto a “uno sperone osseo”, dice il dottor Mazza, ossia a “una sporgenza ossea nella zona in cui la bandelletta passa vicino al femore che potrebbe aumentare la compressione dei tessuti durante il movimento”. “Per capire se contribuisce al dolore - aggiunge - occorre verificare che la sua sede coincida con il punto dolente e che i sintomi si riproducano in modo coerente durante la visita o sotto carico”. Questa distinzione, precisa ancora il medico, “cambia la scelta terapeutica: se si identifica un conflitto meccanico legato alla sporgenza, si può discutere un intervento mirato sull’osso. Se il rapporto con i sintomi resta incerto, il beneficio della sua rimozione è difficile da prevedere”.
I tempi di recupero
Il trattamento conservativo è la riabilitazione sembra non abbiano dato i risultati sperati anche perché, ricorda Mazza, “per un tennista professionista tornare a correre senza dolore è solo una tappa: il ginocchio deve tollerare anche frenate, appoggi laterali e cambi di direzione ripetuti a intensità di gara”. I tifosi (e tutto il circuito del tennis) aspettano il ritorno di Sinner. Se si opera che tempi di recupero ci sono e che livello di competitività c’è da aspettarsi da lui? “L’obiettivo dell’intervento è quello di ridurre la compressione durante il movimento- spiega Mazza all’AGI -. La precisione della diagnosi è decisiva: una sporgenza può essere rimossa con successo tecnico e il dolore può persistere se la sua origine è altrove”, avverte. Inoltre, prosegue, “nel discutere l’intervento vanno considerati anche il rischio di dolore residuo, rigidità o fastidio nella zona della cicatrice e il tempo necessario per recuperare la capacità di allenarsi a pieno carico”.
Difficile però dare una tempistica esatta per il ritorno in campo. “Dopo la chirurgia per la sindrome della bandelletta ileotibiale, piccole serie cliniche riportano un ritorno allo sport nell’81–100% dei casi - dice l’ortopedico - I tempi però variano: in un gruppo di corridori il ritorno alle gare è avvenuto in media dopo circa sei settimane; in altre serie la ripresa della corsa è stata documentata entro tre mesi, mentre il ritorno al livello sportivo precedente ha richiesto in media quattro mesi”.
Questi però sono risultati ottenuti con tecniche diverse e soprattutto in corridori e non consentono di prevedere il rientro di un tennista professionista, né di stimare i tempi dopo l’eventuale rimozione isolata di uno sperone osseo. “Per tornare a disputare una partita, il ginocchio deve tollerare frenate, appoggi laterali e cambi di direzione ripetuti a intensità di gara, anche sotto fatica”, conclude Mazza.