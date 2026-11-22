AGI - Bufera nella Ferrari dopo le nuove scintille tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno portato a un contatto tra le monoposto nel finale del Gran Premio di Las Vegas. "Se ho preso 10'' di penalità è colpa mia, non ho tanto da dire se prendo la penalità sarà colpa mia", ha ammesso il pilota monegasco che alla domanda se salvasse qualcosa del weekend in Nevada ha risposto con un secco "no".
La stoccata di Hamilton
"Quando corriamo in pista dobbiamo correre per il team e non uno contro l'altro", ha attaccato Hamilton, "è una gara tra noi e ad esempio con la McLaren nei costruttori". Per il pilota britannico se debba esserci una gerarchia tra piloti "deve deciderlo il team": "Io ho fatto quello che potevo e ho detto quello che dovevo dire. Fare di più così diventa difficile, quello che succede sullo sfondo non dipende da me".
Hamilton, che ha chiuso al settimo posto (Leclerc decimo dopo la penalizzazione), ha detto di non sapere se ci siano questioni irrisolte con il compagno di scuderia: "Non lo so. Onestamente mi sembrava che tutto fosse a posto e personalmente non ho nessun problema con lui. Sono contento di lavorare con lui".
Vasseur esplode ai microfoni
Furioso il team principal del Cavallino, Fred Vasseur, ai microfoni di Sky: "Inaccettabile, abbiamo detto a Charles di non superare, devi fare la tua gara, ha commesso un errore che ha penalizzato il team, ha sbagliato è estremamente frustrante sono estremamente arrabbiato, dopo il Gp del Messico eravamo stati estremamente chiari".
Sulla possibile multa a Leclerc, Vasseur ha preso tempo: "Ne discuteremo domani, sicuramente dobbiamo fare qualcosa e prendere provvedimenti, ripeto è totalmente inaccettabile, non si può rovinare il lavoro di tante persone in questo modo. La pressione sta crescendo, è molto peggio di 18 mesi fa, è ingestibile la situazione tra di loro, fidatevi è estremamente difficile da accettare".
Le scuse di Leclerc
"Per la seconda volta in tre gare si è verificato un episodio inaccettabile tra i nostri piloti, e questo non può continuare": lo si legge nel comunicato ufficiale della Ferrari diffuso dal team principal Fred Vasseur dopo lo scontro tra le monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel Gran Premio di Las Vegas di cui, viene annunciato, la scuderia discuterà "internamente" nei prossimi giorni.
"In Brasile", ricorda Vasseur nella nota, "abbiamo dato un messaggio molto chiaro a entrambi e oggi, durante la gara, abbiamo ricordato loro di pensare alla squadra quando si trovavano a lottare tra loro". "Naturalmente", ha osservato, "in una gara di questo tipo non è possibile congelare le posizioni perché, con l'effetto della scia, se rallenti la vettura che ti segue ti supera. Ma i nostri piloti avrebbero dovuto gestire la situazione diversamente, come hanno fatto altri compagni di squadra sia davanti sia dietro di loro. Charles sa di aver commesso un errore e si è scusato, ma questo non cambia il risultato. È difficile esprimere a parole quanto sia frustrante per tutta la squadra quanto accaduto oggi. Il passo era buono e il podio non era fuori dalla nostra portata. Ancora una volta, quanto successo dimostra una mancanza di rispetto nei confronti della squadra, di tutti coloro che lavorano in pista e a Maranello e di tutti i nostri partner. Nei prossimi giorni discuteremo internamente di quanto accaduto".
Il comunicato contiene anche le scuse di Leclerc per aver causato l'incidente con il compagno: "La gara non si è conclusa bene per noi e il mio errore ha contribuito a questo risultato non positivo", ammette il monegasco, "accetto la penalità che mi hanno comminato e analizzeremo cosa avrei dovuto fare diversamente per evitare che succeda di nuovo". "Mi dispiace per la squadra, per i ragazzi a Maranello e per i punti che abbiamo perso oggi".