AGI - È di Max Verstappen su Red Bull la vittoria del Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas. Il pilota ha condotto una gara brillante. Partito dalla pole position, ha preceduto le due McLaren del britannico Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri, che hanno superato il campione del mondo italiano Kimi Antonelli (Mercedes) durante l'ultimo giro.
L'errore a muro di Russel
Il Gran Premio di Las Vegas è il ventunesimo appuntamento del Mondiale di F1. L'olandese conquista in volata il quarto successo stagionale, precede al traguardo le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, brave ad approfittare dell'errore di George Russell (Mercedes, 9° al traguardo), andato a muro nel tentativo di superare Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
Notte fonda per la Ferrari
Indietro e tanti errori per le Ferrari: Lewis Hamilton è settimo dopo dieci secondi di penalità per un sorpasso fuori pista su Piastri, mentre Charles Leclerc è decimo in seguito ad altrettanti dieci secondi di penalità per aver mandato in testa coda proprio il compagno di squadra. Bene le Alpine con Pierre Gasly quinto e Franco Colapinto sesto, a punti c'è anche Carlos Sainz (10°).