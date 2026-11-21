AGI - Carlos Alcaraz è il primo finalista delle ATP Finals di Torino. Lo spagnolo ha battuto lo statunitense Ben Shelton in tre set, con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6(1), conquistando la sua seconda finale consecutiva nel Torneo dei Maestri e la 39ª finale a livello ATP.
Battuto Shelton in rimonta
Il campione spagnolo, numero 2 del tabellone e 3 del ranking mondiale, ha superato in rimonta nella prima semifinale lo statunitense Ben Shelton, terza testa di serie del torneo e quarto della classifica ATP.
Il match si è concluso con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6(1), maturato in due ore e un minuto di gioco. Decisivo il tie-break del terzo set, dominato da Alcaraz per 7 punti a 1.
Domenica la finale contro Zverev o Medvedev
Domani alle 18 Alcaraz sfiderà per il titolo il vincitore dell'altra semifinale tra il tedesco Alexander Zverev, numero 1 del seeding e del ranking mondiale, e il russo Daniil Medvedev, quarta testa di serie e numero 5 ATP.