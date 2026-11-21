AGI – Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha ottenuto la pole position per il Gran Premio di Las Vegas, in seguito a una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza inflitta al neo-campione del mondo Kimi Antonelli. Nelle qualifiche, Verstappen ha fatto segnare il secondo miglior tempo alle spalle del pilota della Mercedes Antonelli, chiudendo con un ritardo di 0,258 secondi dall'italiano, che ha firmato il giro più veloce in 1:33.893. Tuttavia, a causa di una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza comminata ad Antonelli per la sostituzione del motore a combustione interna, sarà Verstappen a partire dalla pole position.
Verstappen precederà sulla griglia di partenza i britannici George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren). "Abbiamo disputato una sessione di qualifica solida. Essere in prima fila è davvero fantastico. È stato difficile, con una temperatura dell'asfalto così bassa, ma abbiamo gestito tutto al meglio", ha sottolineato il quattro volte campione del mondo olandese. Fuori in Q2 entrambe le Ferrari: Charles Leclerc partirà decimo dopo la penalità di Oscar Piastri, mentre Lewis Hamilton scatterà dall'undicesima posizione
Delusione Leclerc: "Sono abbastanza incaz..."
"Sono abbastanza inc...ato, ho preso tutto fuori linea. La macchina non fa quello che deve fare. Non mi aspettavo fosse così complesso, però se guardiamo il gap è stranamente meglio di quello che ci aspettavamo, perché prendiamo un secondo nei rettilinei, quindi poi è difficile fare qualcosa". Così il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione nella seconda fase di qualifica al Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. "Non ne abbiamo fatta una dritta oggi - aggiunge - Tutta la sessione avevamo persone che stavano spingendo dietro e i messaggi non arrivavano", conclude Leclerc.
Hadjar guadagna una posizione
Il francese Isack Hadjar (Red Bull) ha fatto segnare il quinto tempo e partirà dalla quarta posizione, grazie alla sanzione inflitta ad Antonelli.
Penalità per Piastri
Il britannico Arvid Lindblad ha ottenuto un ottimo sesto tempo, piazzandosi appena davanti all'australiano Oscar Piastri (McLaren); quest'ultimo, tuttavia, ha ricevuto una penalità di 10 posizioni per la sostituzione di alcuni componenti del motore e partirà quindi solo 17° in griglia.
La top 10 delle qualifiche
A completare la top 10 di queste qualifiche ci sono il neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls) e le due Alpine, guidate dal francese Pierre Gasly e dall'argentino Franco Colapinto.