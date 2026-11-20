AGI - Tra pochi giorni, a Ginevra, l'indiano Gukesh Dommaraju e l'uzbeko Javokhir Sindarov si affronteranno per il titolo mondiale di scacchi. Entrambi hanno vent'anni, sono tra i migliori giocatori della loro generazione, ma nessuno dei due occupa il primo posto della classifica internazionale. A guidarla è ancora il norvegese Magnus Carlsen, cinque volte campione del mondo, che nel 2023 ha rinunciato a difendere il titolo conquistato dieci anni prima. Come si stabilisce, dunque, chi è lo scacchista più forte del mondo?
Da oltre mezzo secolo la Federazione internazionale degli scacchi (Fide) utilizza un sistema di valutazione chiamato Elo, che permette di stimare la forza dei giocatori sulla base dei risultati ottenuti e del livello degli avversari affrontati. Il sistema si applica tanto agli appassionati che partecipano ai tornei di circolo quanto ai migliori professionisti del mondo. La crescente popolarità delle partite veloci, la nascita di nuove competizioni e la diffusione degli scacchi online stanno però alimentando un dibattito su alcuni aspetti di questo sistema e sul peso da attribuire alle diverse discipline del gioco.
Chi era Arpad Elo, il fisico che cambiò gli scacchi
Elo non è un acronimo. È il cognome di Arpad Elo, un fisico americano nato in Ungheria nel 1903 ed emigrato negli Stati Uniti con la famiglia all'età di dieci anni. Professore alla Marquette University di Milwaukee, era anche un ottimo scacchista: vinse per otto volte il campionato del Wisconsin.
Il sistema di valutazione che porta il suo nome fu adottato nel 1960 dalla federazione scacchistica statunitense e nel 1970 da quella internazionale. La prima classifica mondiale della Fide, pubblicata nel 1971, vedeva al comando l'americano Bobby Fischer con 2760 punti, seguito dall'allora campione del mondo sovietico Boris Spasskij con 2690.
Il principio alla base del metodo è che, per valutare la forza di un giocatore, non basta conoscere il numero delle sue vittorie. Occorre tenere conto anche del valore degli avversari. Vincere dieci partite contro altrettanti principianti, infatti, non ha lo stesso significato che vincerne dieci contro giocatori esperti. Il successo del sistema è stato tale che, nel corso degli anni, versioni e adattamenti del metodo Elo sono stati utilizzati anche in altri sport, tra cui il calcio, il baseball e il basket.
Come si calcola il punteggio Elo
Negli scacchi una vittoria a tempo classico solitamente vale un punto, un pareggio (chiamato patta) mezzo punto e una sconfitta zero (anche se ci sono nuovi tornei in cui la vittoria può valere di più). Prima di ogni incontro, sulla base della differenza di punteggio tra i due giocatori, il sistema Elo calcola quale risultato ci si aspetta da ciascuno di loro. Se i due avversari hanno la stessa valutazione, il risultato atteso è del 50% per entrambi. Se un giocatore ha invece un punteggio superiore di 100 punti, il sistema prevede che conquisti circa il 64% dei punti in palio. Questo non significa che abbia il 64% di probabilità di vincere una singola partita: nel calcolo del risultato atteso rientrano anche le patte.
Al termine dell'incontro viene confrontato il risultato effettivo con quello previsto. Chi fa meglio delle aspettative guadagna punti Elo, chi fa peggio ne perde.
Prendiamo due grandi maestri con lo stesso punteggio. In caso di vittoria, uno guadagnerà cinque punti Elo e l'altro ne perderà altrettanti. In caso di pareggio, la valutazione di entrambi rimarrà invariata. Se invece un grande maestro da 2800 punti affronta un avversario da 2700, una vittoria gli farà guadagnare 3,6 punti, una sconfitta gliene farà perdere 6,4 e un pareggio gli costerà 1,4 punti. Si possono quindi perdere punti Elo anche senza perdere una partita.
A determinare l'entità delle variazioni contribuisce un coefficiente chiamato fattore K. Per i giocatori di vertice è pari a 10, mentre per chi ha appena ottenuto un punteggio federale, e partecipa ai primi tornei ufficiali della sua carriera, può essere pari a 40. Nelle prime fasi dell'attività agonistica, quando è più difficile stimare la reale forza di un giocatore, il punteggio può quindi cambiare molto più rapidamente. Per ottenere un primo punteggio Elo negli scacchi classici è necessario disputare almeno cinque partite contro avversari già classificati, in competizioni riconosciute dalla Fide, e soddisfare i requisiti previsti dal regolamento. Attualmente la soglia minima per avere un punteggio federale è di 1400 punti.
Quanti punti Elo servono per essere un grande maestro?
Un giocatore da 1800 punti può essere considerato un buon giocatore di circolo, mentre superare i 2200 punti significa aver raggiunto un livello agonistico elevato. Per ottenere il titolo di grande maestro, il più prestigioso assegnato dalla Federazione internazionale, il percorso ordinario prevede il raggiungimento dei 2500 punti Elo e il conseguimento di determinati risultati nei tornei internazionali, le cosiddette norme.
Superare i 2700 punti significa generalmente entrare nell'élite mondiale. Ancora più esclusiva è la soglia dei 2800. Il record assoluto nella classifica ufficiale appartiene a Magnus Carlsen, che nel maggio del 2014 raggiunse i 2882 punti Elo, valore eguagliato nell'agosto del 2019.
Il primato di Carlsen e il mancato sorpasso di Caruana
Proprio il primato di Carlsen, numero uno del mondo ininterrottamente dal luglio del 2011, è stato messo in discussione nei giorni scorsi durante il Total Chess di Budapest. Venerdì 13 novembre il grande maestro italo-americano Fabiano Caruana ha battuto il tedesco Vincent Keymer, raggiungendo quota 2800 nella classifica mondiale aggiornata in tempo reale. Quasi contemporaneamente Carlsen ha perso contro l'armeno Haik Martirosyan. A separare i due giocatori, in quel momento, c'erano appena 7,2 punti Elo.
Il sorpasso non si è concretizzato, ma Carlsen ha concluso la fase a gironi del torneo ungherese con nove pareggi e una sconfitta nelle partite valide per la classifica degli scacchi classici, perdendo complessivamente 21,8 punti Elo in cinque giorni. Occorre però distinguere tra la classifica ufficiale della Fide, pubblicata il primo giorno di ogni mese, e quella aggiornata in tempo reale dai siti specializzati, che calcolano le variazioni del punteggio sulla base delle partite appena concluse. È in quest'ultima che Caruana è arrivato vicino al sorpasso. Le variazioni diventeranno ufficiali una volta registrati i risultati dalla federazione, mese per mese.
Perché a Kasparov potrebbe bastare una partita per tornare numero uno
Le difficoltà di Carlsen a Budapest hanno prodotto anche una curiosa conseguenza statistica. Dopo la fase a gironi il suo punteggio in tempo reale era sceso a 2801,2, al di sotto dei 2812 punti che Garry Kasparov conservava al momento del ritiro dagli scacchi professionistici, nel marzo del 2005. Il tredicesimo campione del mondo ha commentato la circostanza con una battuta sui social, chiedendosi se fosse arrivato il momento di tornare a giocare, salvo ricordare che gli erano bastati i suoi 255 mesi complessivi al vertice della classifica mondiale.
Time for a comeback? But I think my 255 months at #1 was enough, or I wouldn’t have retired in the first place!— Garry Kasparov (@Kasparov63) November 15, 2026
Il regolamento della Fide stabilisce che un giocatore venga considerato inattivo dopo dodici mesi senza disputare partite valide per il relativo punteggio. L'Elo, tuttavia, non viene cancellato e non diminuisce con il trascorrere del tempo.
Per rientrare nella classifica dei giocatori attivi è sufficiente disputare almeno una partita valida per il punteggio ed essere inseriti nella successiva lista ufficiale. In teoria, quindi, a Kasparov potrebbe bastare una sola partita di scacchi classici per tornare al primo posto, a seconda del risultato ottenuto e di quelli degli altri giocatori.
Il suo caso evidenzia un limite del sistema: il punteggio di uno scacchista inattivo continua a riflettere i risultati ottenuti prima del ritiro, ma non fornisce necessariamente una stima attendibile della sua forza a distanza di vent'anni.
Quanto conta la durata di una partita
Non tutte le partite di scacchi hanno la stessa durata. Nelle competizioni tradizionali i due giocatori possono rimanere davanti alla scacchiera anche per cinque o sei ore. Negli scacchi rapidi (rapid) il tempo a disposizione è molto più ridotto, mentre nelle partite lampo (blitz) ciascun giocatore ha generalmente pochi minuti per completare l'incontro. La Fide assegna tre punteggi Elo distinti, uno per ciascuna disciplina. Un giocatore può quindi occupare posizioni molto diverse nelle tre classifiche mondiali.
Il 13 novembre la Federazione internazionale ha annunciato una modifica ai regolamenti che riduce ulteriormente la durata minima delle partite valide per il punteggio degli scacchi classici. Non sarà più necessaria un'autorizzazione speciale per organizzare tornei con un tempo di riflessione di 60 minuti per giocatore, ai quali si aggiungono 30 secondi ogni volta che viene effettuata una mossa. Anche il formato da 45 minuti più 30 secondi a mossa, adottato a Budapest, potrà essere utilizzato nelle competizioni valide per il Fide Circuit, uno dei percorsi di qualificazione al Torneo dei Candidati, e nei tornei ai quali non partecipano giocatori con un Elo superiore a 2400. Restano alcune limitazioni organizzative.
Le nuove disposizioni sono già in vigore, anche se ulteriori modifiche potranno essere discusse nell'assemblea generale straordinaria della Fide prevista a dicembre. La decisione ha suscitato qualche perplessità. Il grande maestro americano Levon Aronian ha proposto di ridurre da 10 a 5 o 6 il fattore K per le partite più brevi, diminuendo così il loro impatto sulla classifica. Secondo Aronian, non sarebbe corretto attribuire lo stesso peso a una partita di cinque o sei ore e a una di due ore e mezza. La questione riguarda anche la frequenza degli incontri. A Budapest sono bastati cinque giorni per disputare dieci partite valide per il punteggio classico. Con la diffusione dei nuovi formati, oscillazioni della classifica come quella registrata da Carlsen potrebbero diventare più frequenti.
Un nuovo punteggio per stabilire chi è il migliore
Essere particolarmente forti nelle partite lunghe non significa necessariamente esserlo altrettanto in quelle veloci. Alcuni giocatori eccellono quando hanno il tempo di analizzare numerose possibilità sulla scacchiera, altri sono particolarmente abili nel prendere decisioni in pochi secondi.
Gli organizzatori del Total Chess hanno proposto un nuovo sistema di valutazione, sviluppato dal ricercatore del King's College di Londra Mehmet Mars Seven insieme al fondatore di Norway Chess, Kjell Madland. L'obiettivo è attribuire a ciascun giocatore un unico punteggio che tenga conto della sua forza nelle tre principali discipline.
We want your feedback ♟️ We are launching a pilot of a new multi-format chess rating system: Total Chess Rating. The proposed system introduces an Elo-compatible rating that summarizes a player’s combined strength across the three major formats - it is not intended to replace the existing FIDE Classical, Rapid, or Blitz ratings. The research was prepared by Dr. Mehmet Mars Seven from King’s College London and we are publishing it to encourage discussion from players, experts, and fans. Share your thoughts in the comments or send your feedback here: mehmet.mars.seven@kcl.ac.uk (cc: info@totalchess.com) #TotalChess— Total Chess (@TotalChess) October 14, 2026
Il Total Chess Rating non consiste in una semplice media dei tre punteggi Elo. Utilizza una formula logaritmica che attribuisce maggiore peso ai valori più elevati. Il risultato è una classifica che, in alcuni casi, si discosta sensibilmente da quella tradizionale.
Prendendo come riferimento i punteggi ufficiali della Fide del primo novembre 2026, Caruana, terzo nella classifica degli scacchi classici, scende al nono posto in quella combinata. L'uzbeko Nodirbek Abdusattorov e il francese Alireza Firouzja, particolarmente competitivi nelle partite lampo, occupano invece rispettivamente il terzo e il quarto posto. Carlsen rimane nettamente al comando. Il nuovo sistema è ancora sperimentale e non sostituisce le tre classifiche ufficiali. La Federazione internazionale ne osserverà l'applicazione durante il periodo di sperimentazione.
Perché il punteggio degli scacchi online è diverso
Chi gioca abitualmente a scacchi su Internet conosce probabilmente il punteggio che compare accanto al proprio nome utente. È importante, però, non confonderlo con quello della Federazione internazionale. Le principali piattaforme utilizzano infatti sistemi di valutazione differenti. Chess.com adotta il sistema Glicko, mentre Lichess utilizza una versione successiva, chiamata Glicko-2. Entrambi tengono conto anche del grado di incertezza nella valutazione della forza del giocatore.
Oltre alle differenze negli algoritmi, ciascuna piattaforma ha una propria comunità di utenti. Avere 1800 punti su Chess.com non equivale ad avere 1800 punti su Lichess o 1800 punti Elo Fide. Non esiste una conversione universale e precisa tra queste valutazioni. Il 23 giugno la Fide e World Chess hanno annunciato un progetto sperimentale che potrebbe consentire agli appassionati di ottenere un primo punteggio federale rapid e blitz attraverso specifici tornei disputati su Internet.
L'iniziativa prevede la verifica dell'identità dei partecipanti, controlli contro l'utilizzo di programmi informatici durante le partite e un coefficiente di conversione studiato per avvicinare la valutazione ottenuta online a quella dei giocatori che partecipano ai tornei in presenza. Il limite inizialmente proposto è di 1800 punti. Per migliorare il proprio Elo oltre quella soglia sarebbe comunque necessario partecipare a competizioni dal vivo. Il progetto non riguarda il punteggio degli scacchi classici e non prevede la conversione automatica dei punteggi ottenuti sulle altre piattaforme. Se la sperimentazione avrà successo, per milioni di persone che hanno imparato a giocare su Internet potrebbe diventare più semplice accedere all'attività agonistica.
Quanto conta ancora il primato negli scacchi classici?
Per decenni la classifica degli scacchi classici è stata il principale riferimento per stabilire le gerarchie del movimento scacchistico internazionale. Il titolo mondiale più prestigioso continua a essere assegnato attraverso incontri a cadenza classica, come quello che vedrà protagonisti Gukesh e Sindarov a Ginevra. Oggi, però, i migliori giocatori del mondo partecipano regolarmente anche a competizioni rapid e blitz, alcune delle quali possono mettere in palio montepremi considerevoli. Le partite più veloci si prestano inoltre alla trasmissione in diretta su Internet, dove il pubblico può seguire più incontri nell'arco di poche ore.
La formula elaborata da Arpad Elo oltre sessant'anni fa continua a essere uno strumento utile per valutare i risultati dei giocatori. Rimane da capire quanto una sola delle tre classifiche possa ancora essere rappresentativa della forza complessiva di uno scacchista professionista, in un'epoca in cui una parte sempre più importante della sua attività si svolge nelle altre discipline.