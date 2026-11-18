AGI - Jannik Sinner sarebbe pronto a volare negli Stati Uniti per un nuovo consulto medico, a seguito del protrarsi dei problemi al ginocchio destro. La notizia, anticipata da Vanity Fair, è stata riferita all'AGI anche da ambienti del tennis altoatesino. Il numero due del mondo non disputa una partita ufficiale da oltre quattro mesi, dal 12 luglio, quando ha battuto Alexander Zverev nella finale di Wimbledon, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo sull'erba londinese.
Secondo Vanity Fair, il problema riguarda “un'infiammazione alla bandelletta laterale del ginocchio, probabilmente legata al sovraccarico di allenamenti e partite”. Dopo aver incontrato il professor Alberto Zangrillo e un'équipe del San Raffaele di Milano, Sinner vorrebbe acquisire un ulteriore parere medico prima di decidere come proseguire il percorso di recupero. Finora i medici si sarebbero orientati verso una terapia conservativa, basata sul riposo e sui trattamenti antinfiammatori. L'ipotesi di un intervento chirurgico, secondo quanto riferito dalla rivista, non sarebbe stata presa in considerazione dai medici consultati in Italia. Già a ottobre l'altoatesino si era recato a Lione per una visita con il chirurgo francese Bertrand Sonnery-Cottet, specializzato nelle patologie del ginocchio.
Cos'è la sindrome della bandelletta ileotibiale
La bandelletta ileotibiale è una struttura fibrosa che corre lungo la parte esterna della coscia, dall'anca fino alla tibia, e contribuisce alla stabilità del ginocchio. La sindrome è una patologia da sovraccarico piuttosto comune tra gli sportivi, in particolare tra i corridori e i ciclisti. Può provocare dolore nella parte esterna del ginocchio durante il movimento. Il trattamento prevede generalmente una riduzione dei carichi di lavoro e un percorso di fisioterapia e riabilitazione. I tempi di recupero variano a seconda della gravità e della persistenza dei sintomi.
L'infortunio ha costretto Sinner a rinunciare a tutta la stagione sul cemento nordamericano, compresi gli US Open. Dopo aver ripreso ad allenarsi a settembre, l'azzurro ha dato forfait anche al torneo di Pechino e al Masters 1000 di Shanghai. Il 6 ottobre ha annunciato la chiusura anticipata della stagione, rinunciando alle ATP Finals di Torino, vinte nelle due precedenti edizioni, e alla Coppa Davis. La lunga assenza gli è costata anche il primo posto nel ranking mondiale, ora occupato da Alexander Zverev.
Nei giorni scorsi Sinner aveva ribadito la volontà di tornare in campo il prima possibile, sottolineando però la necessità di rispettare i protocolli medici per non compromettere il resto della carriera. A 25 anni, l'obiettivo dichiarato dall'altoatesino è quello di giocare ancora per almeno un decennio.
Quando potrebbe tornare in campo Sinner
Il primo appuntamento in calendario è il Six Kings Slam, il torneo di esibizione in programma a Riad dal 27 al 30 dicembre, al quale Sinner dovrebbe partecipare in preparazione degli Australian Open, primo Slam della stagione 2027. La sua presenza in Arabia Saudita resta tuttavia subordinata alle condizioni del ginocchio.
In queste settimane il tennista si divide tra Milano e Torino per partecipare a eventi promozionali programmati prima dell'annuncio della sua rinuncia alle ATP Finals. La prossima stagione sarà anche la prima con una nuova guida tecnica. Da dicembre lo svedese Magnus Norman prenderà il posto dell'australiano Darren Cahill, affiancando Simone Vagnozzi. Ex numero due del mondo e finalista al Roland Garros nel 2000, Norman ha allenato tra gli altri lo svizzero Stan Wawrinka, accompagnandolo alla conquista di tre titoli del Grande Slam.
The stories behind the photos with Darren Cahill, now online on my YouTube channel https://t.co/FcuegDAGQU https://t.co/BDrXCk8n7g— Jannik Sinner (@janniksin) November 8, 2026