AGI - Flavio Cobolli è stato eliminato dalle ATP Finals di Torino. Il tennista romano, numero 6 del mondo, ha perso con lo statunitense Frances Tiafoe, ottavo del ranking, per 7-6 (6), 6-0 in un’ora e 32 minuti. Nel tie-break del primo set aveva due set point e ha perso quattro punti consecutivi, nel secondo parziale non ha vinto nemmeno un game. Per l’azzurro, alla prima partecipazione al torneo di fine stagione, è la seconda sconfitta in altrettanti incontri dopo quella all’esordio contro il russo Daniil Medvedev.
Cobolli ha vinto i primi otto punti dell’incontro, ha strappato il servizio a Tiafoe e si è portato sul 2-0. Sul 3-1 ha avuto l’occasione di allungare ancora, ma ha subito il controbreak nel sesto game. Il primo set si è deciso al tie-break quando l'azzurro si è procurato due set point consecutivi sul 6-4 e non li ha sfruttati. L'americano ha poi chiuso il parziale per 8-6.
Nel secondo set Tiafoe ha strappato il servizio all’azzurro già nel primo game e ha continuato a metterlo in difficoltà, soprattutto sulla seconda di servizio. Cobolli non ha ritrovato il ritmo della prima parte dell’incontro e ha perso 6-0, nonostante il sostegno del pubblico dell’Inalpi Arena. Per Tiafoe è la prima vittoria in carriera alle ATP Finals e una rivincita sull’italiano, che lo aveva battuto nella finale dell’ATP 500 di Acapulco a inizio stagione.
La delusione di Cobolli: “Non ho recuperato al 100%”
In conferenza stampa Cobolli ha ammesso di non aver ancora recuperato completamente dall'infortunio. “Non so cosa sia accaduto tra primo e secondo set, ma qualcosa è successo. È la prima volta che mi sento così. Ho giocato bene per un'ora e poi mi sono sentito stanco e in difficoltà negli spostamenti. Ed è accaduto anche contro Medvedev. È la partita della mia carriera che mi rende più triste”. L'azzurro ha raccontato anche le difficoltà nel gestire la pressione davanti al pubblico italiano: “Giocare in Italia è un sogno ma è anche difficile. Nel secondo set non mi sono divertito e ho sentito tanto peso sulle spalle, volevo fare bene e non ci sono riuscito”. Nonostante la delusione, il romano si è detto orgoglioso della stagione disputata e ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche in vista della Coppa Davis: “Devo solo ritrovare la forma. Mi manca un po' di olio nelle gambe e si è visto, al 100% avrei potuto fare meglio. In generale sto bene e la mia partecipazione in Davis non è a rischio”.
Alcaraz in semifinale, Cobolli eliminato
Carlos Alcaraz è già qualificato per le semifinali come primo del girone Ivan Lendl, dopo le vittorie su Tiafoe e su Medvedev, battuto nel pomeriggio per 6-2, 6-4. Venerdì Tiafoe e Medvedev si giocano in uno scontro diretto il secondo posto disponibile. Cobolli chiuderà il suo girone contro Alcaraz, in una partita ininfluente per la qualificazione.
Con l’eliminazione del romano, il torneo di singolare di Torino resta senza italiani in corsa per il titolo. Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni, è assente per i problemi al ginocchio che lo tengono lontano dalle competizioni dalla finale di Wimbledon.
Il 2026 di Cobolli
Cobolli, 24 anni, si è qualificato per le Finals il 3 novembre, durante il Masters 1000 di Parigi. Nel 2026 è entrato per la prima volta tra i primi dieci del mondo e ha raggiunto il sesto posto della classifica ATP. Dopo un avvio d’anno complicato ha vinto ad Acapulco il terzo titolo nel circuito maggiore, il primo sul cemento dopo quelli del 2025 sulla terra battuta di Bucarest e Amburgo. Ha poi giocato la finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera e in quel torneo ha battuto Alexander Zverev.
Al Roland Garros ha giocato la prima finale in un torneo del Grande Slam e l’ha persa in cinque set contro lo stesso Zverev. A Wimbledon è arrivato ai quarti di finale per il secondo anno consecutivo. A Cincinnati ha giocato la prima semifinale in un Masters 1000 e ha perso con il francese Arthur Fils. Con la partecipazione al torneo di Torino è diventato il sesto italiano nella storia a giocare le ATP Finals in singolare, dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.