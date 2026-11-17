AGI - Il sito internet della Federazione Internazionale di hockey su ghiaccio (Iihf) non è raggiungibile. Non è escluso che il sito web www.iihf.com sia stato al centro di un attacco hacker a seguito dell'esclusione della Russia, da parte dell'Iihf, dai Campionati mondiali under 20 già assegnati in Canada (26 dicembre-5 gennaio 2027).
Per un breve tempo è apparsa un'immagine di giocatori russi con un messaggio che accusava la federazione di aver bandito la Russia ("Hai paura di incontrare la Russia? Hai rimosso l'unico Paese che non puoi sconfiggere"). Successivamente sul sito è apparsa la scritta, 'temporaneamente non disponibile per manutenzione'.
La posizione della federazione russa
La federazione russa di hockey ha condannato quello che ha definito un "attacco hacker", aggiungendo che "la difesa degli interessi dei giocatori di hockey russi e il ripristino del loro diritto a competere nelle competizioni internazionali devono essere perseguiti esclusivamente con metodi legali". La posizione della federazione russa resta invariata: "la tutela degli interessi dei giocatori di hockey russi e il ripristino dei loro diritti di partecipare alle competizioni internazionali devono essere effettuati esclusivamente con mezzi legali, in conformità con le regole sportive internazionali e le procedure legali stabilite".
La sentenza del Tas e il Mondiale under 20
Il 30 ottobre il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) aveva sentenziato che la Russia doveva essere riammessa con effetto immediato nei vari Campionati mondiali, decisione che la federazione internazionale, a seguito delle accese polemiche e minacce di boicottaggio, nonché del rifiuto del Canada di rilasciare le autorizzazioni di ingresso a favore dei giocatori russi, è stata costretta a non rispettare escludendo la Russia dal Mondiale under 20 in programma a fine anno ad Edmonton e Red Deer.
Le nuove regole introdotte dalla Finlandia
Intanto, a seguito delle nuove regole introdotte dalla Finlandia, sette pattinatori russi, invitati dall'International Skating Union (Isu), la federazione mondiale di pattinaggio, nella posizione di 'atleti individuali neutrali' (Ain2), non prenderanno parte al 'Finlandia Trophy', tappa del prestigioso Isu Grand Prix. Infatti, nonostante fossero in possesso di un regolare visto per l'area Schengen, da ieri le autorità finlandesi hanno limitato l'accesso anche per motivi sportivi.
Le preoccupazioni per i Mondiali del 2027
La decisione presa dal governo finlandese preoccupa l'Isu in vista dei Mondiali assoluto nel marzo 2027 a Tampere. I pattinatori russi possono prendere parte a tutte le specialità del ghiaccio con lo status di 'atleta individuale neutrale'.