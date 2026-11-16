Wta Finals, sfuma il sogno per Paolini-Errani: battute in finale

AGI - "Anche se abbiamo perso la finale, dobbiamo essere felici di quello che abbiamo fatto": è sfumato il sogno di un trionfo in doppio alle Wta Finals ma Jasmine Paolini ha espresso tutta la soddisfazione per essere arrivata all'ultimo atto a Indian Wells con Sara Errani. Le azzurre sono state superate dalle migliori due doppiste del mondo, Katerina Siniakova e Taylor Townsend, che le hanno battute 6-4, 6-3 vendicando anche la sconfitta all'esordio del torneo californiano contro la coppia italiana.
Wta Finals, ultimo atto amaro per Paolini ed Errani
È il primo titolo vinto alle Finals dall'americana insieme alla ceca che nel 2021 aveva già trionfato in coppia con Krejcikova. Errani e Paolini restano comunque la prima coppia tutta italiana a essere arrivata in finale, pur essendosi qualificate appena una settimana prima. Flavia Pennetta rimane invece l'unica azzurra ad aver vinto le Wta Finals di doppio, nel 2010 insieme all'argentina Gisela Dulko.
Illusorio il break delle azzurre
L'inizio della finale è stato caratterizzato dalle difficoltà di Katerina Siniakova che ha consentito alle azzurre di portarsi sul 4-2 prima della rimonta delle numero due del tabellone che chiudono il set sul 6-4. Illusorio anche il break di Errani e Paolini su Siniakova a inizio secondo set: arriva subito il contro-break e poi l'altro decisivo all'ottavo game, sul servizio di Errani.
Paolini: "Abbiamo dato il nostro meglio"
Per Sara e Jasmine è la quinta sconfitta in una finale sulle 15 giocate insieme, ma resta una grande soddisfazione. "Giocare con te, Sara, è pazzesco. Oggi abbiamo dato il nostro meglio", ha commentato Jas, sempre presente nelle ultime tre edizioni delle WTA Finals in doppio, e nel 2024 e 2025 anche in singolare. "Grazie a Jasmine", le ha replicato la Errani, "negli ultimi due mesi abbiamo giocato tanto, abbiamo provato in tutti i modi a qualificarci. Grazie a tutto il nostro team e all'organizzazione. È stata una bella settimana". Sara Errani consolida i suoi numeri di doppista italiana di maggior successo con 37 titoli, compresi i 10 Slam e l'oro olimpico vinto a Parigi 2024 con Paolini.