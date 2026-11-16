AGI - Daniil Medvedev batte Flavio Cobolli in due set nella seconda giornata delle Atp Finals 2026 di Torino. Il russo ha sconfitto il tennista romano per 7-6 6-3.
All'esordio nel Gruppo Ivan Lendl, Cobolli ha lottato per un set e si è arreso all'ex numero uno del mondo, che si è imposto in un'ora e 25 minuti di gioco confermando il suo storico positivo contro l'azzurro su cemento (3-0). Medvedev ha agganciato in testa al girone Carlos Alcaraz (agevole 6-2 6-2 su Frances Tiafoe) mentre Cobolli resta ferma a quota zero insieme allo statunitense, suo prossimo avversario mercoledì 18 novembre.
Esordio negativo anche per Andrea Vavassori e Simone Bolelli: l'argentino Horacio Zeballos e lo spagnolo Marcel Granollers si sono presi la rivincita sugli azzurri (vincitori un anno fa) aggiudicandosi per 6-4, 6-4 il primo match del Gruppo Mark Woodforde. L'incontro si è chiuso con un break per set a favore della coppia numero 3 del tabellone, che sta partecipando per la settima volta all'evento di fine stagione riservato alle migliori otto coppie del tabellone.
"Non abbiamo giocato una brutta partita", ha commentato Bolelli in zona mista, "peccato per il break e controbreak del primo set: li avevamo agganciati subito, e il 2-1 sotto li' forse ha cambiato un po' l'inerzia del set. Loro hanno giocato una buona partita, molto solidi, soprattutto Granollers al servizio ci ha concesso poco". "Sono due avversari duri - ha aggiunto Vavassori - sapevamo che sarebbe stata difficile ma per fortuna la formula del torneo fa si' che siamo ancora in gara. Daremo tutto nelle prossime partite per provare a qualificarci".