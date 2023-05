Esce in Italia ‘Pickleball Mania’, il primo podcast sul ‘gemello diverso’ del padel

AGI - È uscito ‘Pickleball Mania’, il primo podcast in Italia sullo sport gemello diverso del padel. Lo ha realizzato l’agenzia Podmedia per Decathlon Italia. Il ciclone pickleball sta arrivando dagli Stati Uniti: negli Usa è lo sport del momento e c’è già chi è pronto a scommettere che questo tennis in slow motion anche in Italia avrà un successo incredibile come il padel. Il pickleball viene definito uno sport divertente, economico, facile da imparare e adatto a giocatori di tutte le età. Nel podcast viene ricostruita la storia di questa disciplina, oggi rappresentata da federazioni sportive e praticata da personaggi molto conosciuti come Bill Gates e Lebron James. Negli Usa - viene detto nel podcast - il pickleball viene insegnato nelle scuole e le partite dei professionisti vengono trasmesse in diretta tv con esaltanti telecronache. In America spuntano sempre più campi nei parchi, nelle scuole, nei condomini, nelle ville private e nei circoli sportivi, viene detto citando un recente approfondimento di Bloomberg secondo cui l’offerta fatica a tenere il passo della domanda e si moltiplica il numero di giocatori e praticanti.

Nel nostro Paese conviene investire nel pickleball? «Mi occupo di sviluppo del mercato e sono superconvinto che anche in Italia avrà un successo simile a quello avuto negli States - dice il responsabile delle Relazioni istituzionali di Decathlon Italia, Fulvio Matteoni -. Il pickleball porta con sé i valori di semplicità, inclusione e divertimento perciò immagino una diffusione ancor più rapida di quella del padel. Nei mesi scorsi questo sport è entrato a far parte della Federazione italiana tennis e padel e questo non farà che accelerare il processo di sviluppo in Italia, partendo dal programma di formazione degli istrutturi federali e l’introduzione della disciplina nelle scuole medie».

Oggi e domani a Roma, in piazza del Popolo, nel villaggio del Giro d’Italia, appassionati e curiosi potranno incrociare i racchettoni per giocare a pickleball. L’evento, a cura di Asd Lazio Pickleball, è patrocinato dal Comune di Roma e viene realizzato con il supporto di Decathlon Italia, La Gazzetta dello Sport e Original Pickleball. Il podcast ‘Pickleball Mania’ è su tutte le piattaforme di ascolto come Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict e Podchaser.

Il pickleball viene definito dagli appassionati come una sorta di tennis in ‘slow motion’. Un po’ padel, un po’ tennis, un po’ badminton, un po’ squash, un po’ ping pong. Ha perfino qualcosa dei racchettoni da spiaggia. Viene soprannominato ‘tennis corto’ perché si gioca in un campo che è circa la metà dei faticosi 24 metri x8, o x11, regolamentari del tennis. In cosa si differenzia dal gemello diverso padel? Non ci sono pareti di vetro a dividere i giocatori dal resto del mondo.

E poi è un gioco in cui si fa tutto o quasi tutto con il polso, quasi da fermi: il luogo comune più efficace è quello secondo cui sembra di prendere parte a un ping pong gigante danzando in piedi sul tavolo. Per giocare basta un campo piccolo, una rete, un paio di racchette di forma pentagonale e una pallina che pesa più o meno la metà di quella da tennis. L’attrezzatura, scarpe incluse, non è così selettiva e determinante come in altri sport.