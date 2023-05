Il più lungo scambio nella storia del badminton: 211 colpi in 3 minuti [video]

AGI - Uno scambio infinito di 211 colpi che è il nuovo record mondiale per una partita di badminton, sport in cui il volano viaggia a ritmi frenetici: a stabilirlo sono state le malesi Thinaah Muralitharan e Pearly Tan e le giapponesi Rena Miyaura e Ayako Sakuramoto negli ottavi di doppio femminile ai Malaysia Masters.

Il precedente primato di 195 colpi risaliva allo scorso anno, sempre nel doppio donne, durante una partita ai Korea Open. Il volano non ha toccato terra per ben tre minuti finché le malesi non si sono aggiudicate lo scambio con una smorzata preceduta da una finta, facendo esplodere il pubblico in una standing ovation.

Esauste le atlete: "Alla fine ho lanciato in aria la racchetta per concedermi un attimo di respiro finché non la recuperavo", ha raccontato Thinaah al termine della partita che con la compagna si è poi aggiudicata il match con il punteggio di 21-17, 18-21, 21-19.

© JIA HAOCHENG / XINHUA / XINHUA VIA AFP



Thinaah Muralitharan e Pearly Tan



Nel tennis il record per lo scambio più lungo arriva da un singolare femminile: 643 colpi per una durata di 29 minuti. Fu stabilito nell 1984 dalle americane Vicki Nelson-Dunbar e Jean Hepner a Richmond in una partita finita 6-4, 7-6 ma durata ben sei ore e 31 minuti. Il punto infinito era proprio il match point per Nelson-Dunbar sull'11-10 al tie-break del secondo set.