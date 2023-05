Rybakina regina di Roma, ora punta Parigi

AGI - Elena Rybakina è la regina degli Internazionali Bnl d'Italia 2023. Lo scettro è arrivato dopo la mezzanotte, quando la 23enne kazaka si è imposta in finale in seguito al ritiro di Anhelina Kalinina, in quel momento in svantaggio 6-4, 1-0, 15-0. L'ucraina si è infortunata alla coscia sinistra e ha chiesto l'intervento del suo preparatore ma ha dovuto issare bandiera bianca.

Malumori nel pubblico che aveva atteso tutta un'interminabile giornata costellata di interruzioni per la pioggia per assistere all'ultimo atto del tabellone femminile. C'e' stato qualche fischio ma alla premiazione sono prevalsi gli applausi alla 26enne ucraina: "Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare a questa finale, mi dispiace essermi dovuta ritirare. Ringrazio gli italiani che appoggiano il popolo ucraino, vi ringrazio da parte della mia gente", ha dichiarato Kalinina.

Per Rybakina, campionessa di Wimbledon 2022, è al secondo 1000 conquistato in questa stagione e sale così a numero 4 del ranking: "Diventare la numero 1 al mondo è il mio sogno", ha affermato durante la premiazione, "e anche vincere altri Slam. Auguro ad Anhelina di guarire presto, è un'ottima giocatrice e merita di ottenere grandi risultati".

© AFP

La kazaka, sia pure con un pizzico di fortuna (la finale è stata la terza partita vinta per ritiro in questa edizione del Foro Italico, compreso quello della numero 1 al mondo Iga Swiatek), è riuscita a far valere il suo servizio e i suoi potenti colpi da fondo campo anche sulla terra battuta. E ora, dopo le finali perse agli Australian Open e a Miami e i trionfi a Indian Wells e Roma, punta Roland Garros e Wimbledon per proseguire la scalata verso l'olimpo della Wta.