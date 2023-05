Internazionali tennis: Alcaraz, il numero uno che ama (anche) la Roma

AGI - Diciamo pure che andando a vedere Djokovic ieri sera Mourinho ha sbagliato partita. Sarebbe dovuto andare ad applaudire Carlos Alcaraz che alla fine del suo match contro Albert Ramos-Vinolas ha scritto un grande "Forza Roma" sulla telecamera.

Lo Special One avrà tutto il tempo di rifarsi nella prossima settimana e intanto ci ha pensato l'account ufficiale della Roma, su Twitter, a mettere la sciarpa giallorossa attorno al collo dello spagnolo, pubblicando la dedica del numero uno del mondo, un tweet diventato ovviamente virale.

In realtà Alcaraz è notoriamente un tifoso, anche lui sfegatato, del Real Madrid, ma alla Roma è legato, ha spiegato in conferenza stampa, perchè, "pur non seguendo la serie A, avevo un amico che giocava nella Roma (l'ex centrocampista Ramos Vinolas, ndr) e quindi continuo ancora oggi a guardare alcune partite".

Ma quella frase d'amore è stata dettata anche dalla gratitudine per aver sentito attorno a sè nella prima partita agli Internazionali della sua vita "l'amore della gente".

Quest'esordio lo aspettava, ha proseguito, "ed è stato bello avere un sacco di gente, anche in condizioni molto difficili, in una giornata molto dura, aspettando tutto il giorno".

In tema "altri sport", oggi ad affrontare l'attesa, l'ha aiutato, ha raccontato, il MotoGp, guardato con il suo coach Juan Carlos Ferrero e con un amico che era con lui, per superare lo stress dovuto all'attesa: "è stata dura perchè volevo davvero giocare la partita. Aspettare molto a causa della pioggia è stata dura per me".

Lo spagnolo, che da lunedì sarà di nuovo il numero uno del mondo, ha chiarito di essere cresciuto molto dal primo trono del ranking a oggi: "Ho più esperienza, ho giocato grandi partite. Sono cresciuto molto grazie a questo. Sono anche più maturo. Direi che in un solo anno sono un giocatore completamente diverso. Leggo meglio la partita, direi che quest'anno è totalmente diverso per me". Adesso incontrerà il vincente tra Lehecka e Marozsan: il loro match è stato sospeso per pioggia sul 2/1 al terzo set per Marozsan.