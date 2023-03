Allerta massima per il derby Lazio-Roma, rischio scontri

AGI - Massima allerta da parte delle forze dell'ordine per il derby di domani tra Lazio e Roma. Negli ultimi mesi tra le due tifoserie si è rotta una 'pax' che durava ormai da qualche anno. Per questo c'è grande preoccupazione in vista della partita in programma tra 48 ore allo stadio Olimpico.

Saranno tantissimi gli agenti di polizia, i carabinieri, gli uomini della Guardia di Finanza e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale in strada per garantire la sicurezza ai cittadini. Si parla di oltre 1000 unità, forse addirittura 2000 - numero solitamente previsto per match 'caldi' di questo tipo -, vista l'enorme pressione scaturita anche dagli scontri tra le tifoserie del Napoli e dell'Eintracht Francoforte prima e dopo la partita di Champions League del 15 marzo scorso. Ancora numeri precisi pero' non ce ne sono.

L'obiettivo è però chiarissimo: evitare una guerriglia urbana. Ci saranno dunque servizi preventivi fin da questa mattina in tutti i luoghi di aggregazione delle due tifoserie. Presenza massiccia delle forze di polizia sia dal lato di Ponte Milvio e del centro storico, zone da sempre controllate dal tifo biancoceleste, sia dal lato di piazza Mancini, dove in genere lasciano le loro auto gli ultrà della Roma. In vista della stracittadina, inoltre, saranno potenziati i filtraggi e, in particolare saranno verificati gli striscioni delle tifoserie, compresi quelle che dovessero far riferimento al conflitto in Ucraina.