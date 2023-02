>

Empoli-Napoli 0-2, ancora un super Osimhen

Ottava vittoria consecutiva in campionato per un Napoli che non sembra conoscere rivali, capace di battere anche l'Empoli in trasferta. Al Castellani finisce 2-0 grazie all'autogol di Ismajli e al 19mo centro nel torneo di uno scatenato Viktor Osimhen, sempre più capocannoniere