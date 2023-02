Stati Uniti divisi dal clima, tra bufere di neve e caldo record

AGI - Gli Stati Uniti sono stati investiti da un'ondata di bufere di neve che ha imposto la chiusura di delle scuole e di molte imprese in North e South Dakota, Minnesota (dove è stata mobilitata la Guardia nazionale per soccorrere gli automobilisti) e Wisconsin.

Ben 75 milioni di persone in 28 Stati, dal Nebraska al New Hampshire, sono state poste in stato d'allerta per il maltempo invernale per venti che potrebbero raggiungere gli 80 km orari e soffiare aria gelida anche a 40 sotto zero. Negli Stati settentrionali si prevedono 60 centimetri di neve in alcune zone con le nevicate più intense dell'ultimo trentennio.

I voli cancellati sono 5mila e persino la California si prepara a qualche nevicata e a venti forti. In altre zone dell'est e del sud del Paese, invece, è in arrivo un caldo record: a Washington Dc si prevede la temperatura più alta - 26 gradi - per questo periodo da 150 anni. La differenza tra zone diverse degli Usa potrebbe raggiungere superare i 50 gradi: si va dai -22 del Montana ai 35 gradi di McAllen, in Texas.