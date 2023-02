Roberta Bruni record italiano del salto con l'asta indoor

AGI - Roberta Bruni valicando l'asticella posta a 4,62 metri ha ritoccato dopo dieci anni esatti il già suo primato italiano indoor del salto con l'asta. Oggi pomeriggio al Palaindoor di Ancona, l'astista romana ha migliorato di due centimetri quanto aveva fatto il 17 febbraio del 2013. Portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, Bruni ha superato la misura al terzo ed ultimo tentativo.

Nel salto in alto vittoria con 1,87 per Elena Vallortigara (Carabinieri) a quattro giorni dall'ottimo 1,95 saltato a Banska Bystrica. Per il bronzo mondiale di Eugene è il nono titolo italiano tra outdoor e indoor. Nel salto in lungo titolo nazionale per Larissa Iapichino (Fiamme Gialle): la figlia di Fiona May ha saltato due volte 6,53 metri restano lontana dal primato stagionale di 6,72.

Domenica ad infiammare gli Assoluti di Ancona ci penserà' Marcell Jacobs: il campione del mondo ed europeo dei 60 metri, nonché' oro olimpico e continentale dei 100, gareggerà' alle 16,50 nella batteria e alle 17,35 nell'eventuale finale. In chiave Europei di Istanbul (2-5 marzo) l'obiettivo del poliziotto bresciano è migliorare lo stagionale di 6"57 corso due volte, il 4 febbraio a Lodz e mercoledì' scorso a Lievin.

Sabato era presente in tribuna anche Rocco Siffredi, pseudonimo di Rocco Antonio Tano. Il famoso attore e registra pornografico originario di Ortona, che ha scattato un selfie con l'oro olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi (nel 2023 non gareggia al coperto), era assieme alla moglie Rosa per assistere alle gare del figlio Leonardo impegnato nei 60 ostacoli.

Nella finale vinta dal romano Leonardo Simonelli con 7"66 (nuovo primato italiano under 23), Leonardo Tano è giunto quarto in 7"97 (7"88 in batteria) ad un solo centesimo dal bronzo. Tano junior, portacolori dell'Atletica Meneghina, ha già' intrapreso la carriera di modello.

Paolo Dal Molin ha rinunciato alla finale per motivi precauzionali in vista degli Europei in Turchia dopo aver corso in batteria in 7"54 a soli tre centesimi dal suo record italiano stabilito dieci anni fa agli Euroindoor di Goteborg (7"51) quando vinse l'argento.