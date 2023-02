La Mercedes di nuovo total black per tornare in vetta alla Formula 1

AGI - Livrea completamente nera e peso ridotto: l’aspetto della nuova Mercedes W14 è accattivante e davvero aggressivo. La scuderia anglo-tedesca ha presentato oggi le nuove monoposto in vista della nuova stagione, svelando i cambiamenti rispetto allo scorso anno volti a riscattare un’annata deludente e ricca di problemi di affidabilità e prestazioni. Saranno ancora il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e il giovane fenomeno George Russell (sua l’unica vittoria del 2022 in Brasile) a guidare le due Mercedes con l’obiettivo di tornare ad insidiare la Red Bull insieme alla Ferrari.

A parlare del ‘dimagrimento’ delle nuove macchine è stato il Team Principal e direttore esecutivo di Mercedes Toto Wollf: “Eravamo in sovrappeso l'anno scorso. Quest'anno abbiamo cercato di capire dove spremere ogni singolo grammo - ha dichiarato l’austriaco sottolineando anche il ritorno alla colorazione nera come nel 2020 e 2021 -. Quando cambiammo la livrea il principale fattore trainante è stato sostenere le cause della diversità e dell'uguaglianza che ci stanno sempre a cuore. Il colore nero è diventato parte del nostro DNA a quel punto, quindi siamo lieti di ritornarci".

Obiettivi? "Le nostre speranze e aspettative sono sempre di essere in grado di lottare per un campionato del mondo. Tuttavia i nostri concorrenti sono stati molto forti l'anno scorso e stiamo cercando di recuperare. Correre davanti richiede resilienza, lavoro di squadra e determinazione. Affrontiamo ogni sfida, mettiamo il team al primo posto e non lasceremo nulla di intentato nell'inseguimento per ogni millisecondo. Quest'anno, faremo di tutto per tornare di nuovo davanti”, ha chiosato Toto Wolff.

Entusiasti del lavoro del team anche i due piloti britannici, abbastanza d’accordo sullo sviluppo della nuova macchina: “Gli sforzi di tutti non finiscono mai di stupirmi, anche dopo un oltre un decennio che faccio parte di questa squadra. È affascinante vedere l’evoluzione della macchina”, ha dichiarato Hamilton, seguito dal compagno di squadra Russell: “Sono rimasto incredibilmente impressionato da come il team ha sviluppato la macchina durante la scorsa stagione. Abbiamo accumulato slancio per tutto il 2022 e siamo entusiasti di vedere come il lavoro è progredito durante l’inverno”.

Nel pomeriggio la nuova vettura scenderà in pista a Silverstone per il primo ‘battesimo’, poi i test in Bahrein dal 23 al 25 febbraio prima di catapultarsi ufficialmente all’interno della nuova stagione che scatterà il weekend del 5 marzo proprio a Sakhir.