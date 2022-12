Qatar 2022: la PagellA, i voti degli 'italiani'. Theo decisivo

AGI - Si conclude in semifinale la favola del Marocco, sconfitto dalla Francia per 2-0. Theo Hernandez apre le danze con un gol in acrobazia, Giroud non riesce a trovare lo specchio della porta. Chiude il mondiale con l'ennesima prova positiva Amrabat.

Marocco - Francia

Theo Hernandez (Francia) 7: Un treno sulla fascia sinistra. Lo stantuffo francese ci mette appena cinque minuti a sbloccare il match con una girata in acrobazia che supera Bounou, diventando il quarto giocatore del Milan a segnare in una semifinale mondiale. Nel primo tempo è un polmone inesauribile sempre pronto ad accompagnare le azioni offensive dei transalpini, accendendo un duello incandescente ed alta velocità con Hakimi. Più cauto nella ripresa quando bisogna difendere il risultato e contenere i marocchini sulla fascia sinistra, senza l'aiuto di Mbappe in copertura. Era partito come riserva del fratello, adesso è un elemento imprescindibile per questa Francia.



Olivier Giroud (Francia) 6: Non trova il gol per centimetri. Il centravanti milanista si vede poco, ma è protagonista in due azioni in cui spaventa la difesa marocchina. Al 18mo riceve un lancio dalle retrovie, manda fuori giri Saiss e si ritrova davanti al portiere ma il palo gli nega la gioia del gol. Pochi minuti dopo manca incredibilmente la porta con una girata da dentro l'area su assist di Tchouameni. Un errore non da lui, ma che per sua fortuna non influisce sull'esito dell'incontro.



Sofyan Amrabat (Marocco) 6,5: Conclude un mondiale da incorniciare con una prestazione di cuore. Il centrocampista viola inizia bene, combattendo in mezzo al campo, determinato nei contrasti e lucido quando deve impostare. Sempre attento in chiusura, soprattutto nel coprire i compagni che si sganciano in avanti per sostenere l'attacco. Nel secondo tempo il tuttofare di Regragui commette qualche errore in più del solito, ma è l'ultimo a mollare come dimostra il recupero in scivolata su un'accelerazione pazzesca di Mbappe. Si conclude lo splendido mondiale del 26enne leone del centrocampo, serio candidato alla top undici del torneo.