Marocco in semifinale, esplode la festa. Un accoltellato a Milano e tensione in Olanda

AGI - Un uomo di origine nordafricana è stato accoltellato al collo nel corso dei festeggiamenti a Milano per la vittoria del Marocco ai quarti di finale del Mondiale Qatar 2022. L'aggressione è avvenuta in corso Buenos Aires all'altezza di viale Tunisia. Da una testimonianza sembra che la vittima sia stata aggredita mentre cercava di sedare una discussione tra altri due uomini. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato dal personale del 118 in ambulanza, è stato portato in pronto soccorso in codice giallo.

Dalle primissime indagini dei Carabinieri l'aggressore sembrerebbe essere originario dell'est Europa. Subito dopo aver colpito con un'arma da taglio la vittima, un 30enne verosimilmente di nazionalità marocchina, sarebbe scappato sfruttando la confusione dei festeggiamenti in piazza.

A Milano è esplosa l'esultanza dei tifosi marocchini dopo il passaggio alla semifinale dei Mondiali di calcio con la vittoria sul Portogallo. In cinquemila si sono riversati in strada, soprattutto in corso Buenos Aires, una delle vie dello shopping milanese affollato da migliaia di persone alle prese con lo shopping e non lontano dalla periferia est della città dove sono concentrate molte abitazioni di cittadini marocchini.

© Alessandro Serrano / AGF





I tifosi hanno effettuato caroselli in auto, portato striscioni e bandiere e hanno acceso anche fuochi d'artificio. La zona, già dal pomeriggio era presidiata dagli uomini delle Forze dell'Ordine. Anche dopo la vittoria del Marocco sulla Spagna infatti, lo stesso quartiere era stato teatro dei festeggiamenti dei tifosi nord africani. Oltre alle bandiere rosso-verdi e le maglie della nazionale di Rabat, venivano sventolati anche vessilli di altri Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Anche in piazza Duomo, si erano riuniti qualche centinaio di tifosi che pacificamente si sono posizionati sul lato dell'Arengario. Fuochi d'artificio e caroselli anche nei quartieri periferici del Corvetto e del Giambellino.

E si festeggia anche a Roma, nel quartiere Centocelle, dove c'è una nutrita comunità marocchina. Anche qui fuochi d'artificio, fumogeni colorati e cortei di auto.

© Alessandro Serrano / AGF

I festeggiamenti sono in corso anche in diverse città olandesi. Sventolano bandiere ed esplodono fuochi d'artificio, dopo la storica qualificazione. A L'Aia, la polizia in assetto antisommossa è stata dispiegata per disperdere la folla proprio dopo lo sparo di pesanti fuochi d'artificio e ha chiesto ai tifosi di sgomberare una strada in un quartiere popolare, come ha riferito un corrispondente dell'AFP. A Rotterdam, molti tifosi hanno suonato il clacson nelle strade del centro, dove alcune piazze congestionate sono state chiuse al traffico. "Dopo la partita, la situazione è tesa in diverse parti della città e sono stati accesi pesanti fuochi d'artificio. Sono stati effettuati diversi arresti", ha dichiarato la polizia di Amsterdam su Twitter.

Naar aanleiding van de wedstrijd is het op meerdere plekken in de stad onrustig en wordt er zwaar vuurwerk afgestoken. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht. pic.twitter.com/VM80jkmOjM — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) December 10, 2022

Dall'inizio della Coppa del Mondo, i sostenitori della comunità marocchina si sono riuniti nelle strade dei Paesi Bassi dopo ogni vittoria del Marocco. I disordini sono scoppiati martedì dopo la già storica qualificazione ai quarti di finale del Paese, festeggiata per le strade da molti tifosi marocchini.

Tifosi marocchini in festa in tutta Parigi: marciano e suonano i clacson per celebrare la vittoria. La polizia è schierata sugli Champs-Elysees. Non mancano fuochi d'artificio e petardi, ma al momento non vengono segnalati scontri.

Marrakech

In Marocco, nella capitale le strade sono invase dai tifosi che festeggiano. Maxi schermi sono stati installati in molte piazze di Marrakech per seguire la partita. E al fischio finale si è liberata la gioia incontenibile di migliaia di persone che si erano radunate. Esplosi fuochi d'artificio, improvvisati balli in strada e le bandiere al vento per celebrare la storica impresa.