Il Torino batte il Lecce con un gol di Vlasic

AGI - Basta un gol di Vlasic a un Torino incerottato per avere la meglio sul Lecce per 1-0. Dopo il vantaggio trovato nel primo tempo, la banda di Juric, squalificato e sostituito dal vice Paro in panchina, è brava a non rischiare quasi nulla nella ripresa mettendo in ghiaccio tre punti importanti.

La prima chance è per i granata e arriva al 9'. Lazaro serve di prima Pellegri in area, il quale fa a sportellate con il diretto marcatore e calcia con il destro ma Falcone salva.

I salentini si vedono al 14', quando Milinkovic-Savic respinge una punizione di Bistrovic con la palla che arriva poi a Gallo, il quale manda alto il tap-in.

Al 27' il portiere serbo è costretto a salvare con i pugni un'incornata ravvicinata di Tuia in seguito a un corner.

Dopo una fase di marca giallorossa, i padroni di casa passano in vantaggio al 40'. Vojvoda rientra sul destro e verticalizza per Vlasic, che con un mancino chirurgico infila Falcone sul palo lontano per l'1-0 con cui si chiude il primo tempo.

Al 16' della ripresa ancora Vlasic entra in area e serve all'indietro Lazaro, che va al tiro con il destro ma la conclusione finisce alta.

Al 27' gli uomini di Juric raddoppiano grazie a Pellegri, ma l'ex Milan è in fuorigioco e il gol viene annullato. Al 41' è Falcone a tenere a galla i suoi, parando alla grande una conclusione ravvicinata di Vojvoda.

Il Lecce prova a reagire nel finale nel tentativo di agguantare il pareggio, ma non accade più nulla.

Una vittoria che consente al Torino di salire in quarta posizione, raggiungendo la Roma a quota 10 e superando i rivali cittadini della Juventus.

Rimangono invece 2 i punti del Lecce, che resta al quartultimo posto.