Esordio vincente per l'Italia che batte il Canada ai mondiali di pallavolo

AGI - La nazionale azzurra del volley parte bene ai Mondiali maschili di pallavolo, in scena in Polonia e in Slovenia. La squadra allenata da Fefè De Giorgi, inserita nel girone E, batte il Canada 3 a 0. Questi i parziali: 25-13, 25-18, 39-37.

Per l'Italia, in campo dal primo minuto Roberto Russo, preferito a Simone Anzani, e Gianluca Galassi al centro, con Simone Giannelli in regia, Yuri Romanò opposto, Daniele Lavia e Alessandro Michieletto schiacciatori e Fabio Balaso nel ruolo di libero.

Prossimo impegno lunedì, alle 21.15, contro la Turchia. Mercoledì, poi, per gli azzurri ultima partita nel girone contro la Cina, sempre alle 21.15.