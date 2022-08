>

Sono 104 gli azzurri in gara ai Campionati Europei discipline acquatiche di Roma

Nel nuoto saranno in gara 58 tra azzurre e azzurri, da Gregorio Paltrinieri a Thomas Ceccon, da Nicolò Martinenghi a Benedetta Pilato, nel nuoto sincronizzato 14, nei tuffi 12 , nel nuoto in acque libere 15 e nei tuffi dalle grandi altezze in 5