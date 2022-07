>

Oro mondiale per l'Italia del fioretto femminile, Argento per la spada maschile

Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto hanno sconfitto in finale gli Stati Uniti per 45 a 27. La squadra maschile di spada ha conquistato l'argento dopo essere stata sconfitta in finale per 42 a 45 dalla Francia