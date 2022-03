Verstappen vince il Gp d'Arabia, Leclerc e Sainz sul podio

AGI - Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dell’Arabia Saudita, mettendo la sua Red Bull di un soffio davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Chiude il podio l’altra rossa di Carlos Sainz. Sul circuito di Gedda il 24enne olandese campione del mondo in carica si riscatta dopo il ritiro in Bahrein e si prende la prima vittoria stagionale.

"È stata una battaglia molto dura ma bella", ha commentato Verstappen, "abbiamo cercato di giocarla sul lungo termine, si è visto alla fine che avevamo più passo, lui ha fatto qualche trucchetto ma alla fine noi siamo riusciti a dare un nuovo inizio alla stagione".

L'altra Red Bull di Sergio Perez, che partiva dalla pole, è arrivata quarta beffata da una Safety Car, mentre Lewis Hamilton ha concluso il suo weekend negativo piazzandosi solo decimo. Quinto George Russell con la Mercedes, sesto Esteban Ocon con l'Alpine.

In partenza davanti resta tutto invariato, solo Verstappen riesce a sopravanzare Sainz. Il primo colpo di scena arriva nel corso del sedicesimo giro, quando la Williams di Nicholas Latifi va a muro e impone l’ingresso della Safety Car. Tutto ciò con Perez che si era appena fermato per il primo pit stop, ne approfittano quindi Leclerc e Verstappen per cambiare a loro volta le gomme e sopravanzare il messicano, che poi perde la posizione restituendola a Sainz a causa di un’irregolarità.

Succede poco altro fino alla tornata numero 37, poi Alonso e Ricciardo si ritirano a causa di problemi di alle loro monoposto, facendo entrare in ballo la Virtual Safety Car. Alla bandiera verde Verstappen si attacca subito a Leclerc, dando vita a un duello affascinante, mentre più indietro Perez prova a recuperare su Sainz per prendersi la terza posizione senza riuscirci. L’olandese ne ha di più del ferrarista e si prende il primo posto a pochi chilometri dalla bandiera a scacchi, il monegasco si consola però con il miglior giro prendendosi il punto aggiuntivo.