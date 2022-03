La Milano Marathon festeggia la 20esima edizione, si corre il 3 aprile

AGI - Milano torna a correre con la sua maratona, che festeggia la ventesima edizione (cadeva nel 2020). L'appuntamento è per il prossimo 3 aprile, anche se ci saranno eventi per i runner anche nei giorni precedenti, quando atleti e amatori provenienti da ogni parte del mondo, si cimenteranno su un percorso cittadino lungo 42,195 km, con partenza e arrivo in corso Venezia.

La prossima Telepass Milano Marathon, la competizione organizzata da RCS Sports & Events, è stata presentata a palazzo Reale, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, da Urbano Cairo, Presidente di Cairo - RCS Mediagroup, Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale RCS Sport, Stefano Barigelli, Direttore La Gazzetta dello Sport, Marco Micheli, Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione Strategica Telepass.

percorso MM 2021

Il tracciato sarà simile a quello del 2019, caratterizzato da quasi 18 chilometri all’interno della “cerchia dei Bastioni”, nel cuore della città, con le zone di Repubblica, Moscova, Parco Sempione, Duomo, Cairoli, Cordusio e Pagano, e da quasi 28 chilometri complessivi all’interno della “circonvallazione filoviaria”.

La Running week

"Non ci sarà solo la maratona ma una serie di eventi - ha osservato il sindaco Sala - tra cui il Running festival, la staffetta con la Lenovo Relay Marathon, la Run green, la School marathon. Questo è in linea con la nostra filosofia di dedicare più giorni continuativi" a un settore per coinvolgere tutti gli appassionati. Si viene a creare una sorta di Settimana della corsa, che è poi l'auspicio dell'ad di Rcs Sport Bellino: "il nostro obiettivo è avere una Running week, proprio come esiste la Settimana della moda e quella del design. Un grande evento che vada al di là della corsa".

Tra le iniziative in programma Urbano Cairo mette l'accento su quella "molto bella dedicata ai bambini". E' la sesta 'Levissima School Marathon', che sabato 2 aprile alle 9 in City Life, vedrà correre bambini dai 6 ai 14 anni, per 3 chilometri. Si parte da viale Berengario e si arriva accanto al Vigorelli. Nel 2019 l’ultima sua edizione ha visto la partecipazione di oltre 13.000 giovanissimi insieme ai loro accompagnatori.

Il 31 marzo, e fino al 2 aprile, al Mico si inaugura il Milano Running Festival con il nuovo Title sponsor Helbiz. E il tradizionale marathon village si trasforma in un grande hub espositivo intorno al quale ci saranno attività d'intrattenimento, di workshop-clinic, di presentazione eventi e prodotti.

Quella di quest’anno è un’edizione molto attesa, sia perché è la ventesima sia perché rappresenta la ripresa degli eventi di massa dopo la fine dello stato di emergenza causato dalla pandemia. Un evento che grazie ai risultati cronometrici da record ottenuti, al numero sempre crescente di partecipanti, alla raccolta fondi e ai tanti partner coinvolti, ha contribuito alla crescita di tutto il movimento del running, entrando nel gotha delle grandi maratone internazionali e attirando oltre 100 mila maratoneti, 90 mila staffettisti e 50 mila ragazzi.